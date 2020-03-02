Санитарный контроль в Актюбинской области усилен в связи с эпидситуацией в КНР

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актюбинской области усилен санитарно-эпидемиологический контроль в связи с эпидситуацией в КНР, передает МИА «Казинформ».

Об этом в ходе пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций сообщила руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Актюбинской области Нурсулу Беркимбаева.

По ее словам, в международном аэропорту и на железнодорожном вокзале Актобе усилен санитарно-эпидемиологический контроль.

«Организованы временные санитарно-карантинные пункты в приграничных автомобильных пунктах пропуска «Жайсан» Мартукского района и «Алимбет» Каргалинского района. На сегодняшний день бесконтактным измерением температуры охвачены более 14 тысяч человек. Лиц с высокой температурой и жалобами на плохое самочувствие не выявлено. За прошедший период были взяты на мониторинг порядка 202 гражданина КНР и посещавших эту страну гражданина РК. 99% из них были сняты с мониторинга в связи отсутствием заболевания», - рассказала спикер.

Также Нурсулу Беркимбаева сообщила, что в аптеках области имеется в наличии 52 тысячи масок, ТОО «ТК ФармАктобе» произведено 20 тысяч масок. Со 2 марта будет начата оптовая реализация в аптеки.

Руководитель департамента напомнила о простых мерах профилактики, при соблюдении которых уменьшается риск инфицирования коронавирусом, а также призвала граждан не распространять фейковую информацию.

«Призываем вас не поддаваться недостоверным информационным вбросам в социальных сетях и доверять только официальным источникам информации», - добавила Нурсулу Беркимбаева.