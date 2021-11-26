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Санитарные врачи на транспорте проверили с начала года 1,4 млн пассажиров

26 Ноября 2021 03:32
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Санитарные врачи на транспорте проверили с начала года 1,4 млн пассажиров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Санитарные врачи на транспорте в целях благополучия населения проверили 1 406 904 пассажира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

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В ходе санитарно-карантинного контроля на таможенной границе Евразийского экономического союза за 10 месяцев 2021 года санитарным досмотром охвачено 32 054 транспортных средств, в т.ч. железнодорожных – 9 637, воздушных –10 544 и морских – 11 873.

Санитарно-карантинным контролем (досмотром и опросом) охвачено 1 406 904 пассажира. В ходе досмотра прибывших лиц на границе за 10 месяцев 2021 года выявлено – 21 больных с повышенной температурой и подозрением на инфекционные заболевания, госпитализировано − 11.

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача от 23.10.2020 года № 59 санитарно-карантинным контролем с 01.01.2021г. по 31.10.2021г. охвачено: прибывшие авиапассажиры в количестве – 1 320 013 лиц, из них со справками ПЦР − 1291501 человек, без справок ПЦР − 28512 пассажиров. Депортировано 54 человека (граждане Турции, Узбекистана, России, Венгрии), все иностранные граждане.

В целях недопущения завоза особо опасных и карантинных инфекций на территорию Республики Казахстан в настоящее время на государственной границе Республики Казахстан продолжается проведение усиленного санитарно-карантинного контроля за лицами, прибывающими из стран дальнего и ближнего зарубежья, с обязательным проведением бесконтактной термометрии, анкетирования, проверки справки о прохождении лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР и вакцинации против коронавирусной инфекции.

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#Здравоохранение   #Транспорт   #Коронавирус в РК  
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