Санитарные врачи на транспорте проверили с начала года 1,4 млн пассажиров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Санитарные врачи на транспорте в целях благополучия населения проверили 1 406 904 пассажира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

В ходе санитарно-карантинного контроля на таможенной границе Евразийского экономического союза за 10 месяцев 2021 года санитарным досмотром охвачено 32 054 транспортных средств, в т.ч. железнодорожных – 9 637, воздушных –10 544 и морских – 11 873.

Санитарно-карантинным контролем (досмотром и опросом) охвачено 1 406 904 пассажира. В ходе досмотра прибывших лиц на границе за 10 месяцев 2021 года выявлено – 21 больных с повышенной температурой и подозрением на инфекционные заболевания, госпитализировано − 11.

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача от 23.10.2020 года № 59 санитарно-карантинным контролем с 01.01.2021г. по 31.10.2021г. охвачено: прибывшие авиапассажиры в количестве – 1 320 013 лиц, из них со справками ПЦР − 1291501 человек, без справок ПЦР − 28512 пассажиров. Депортировано 54 человека (граждане Турции, Узбекистана, России, Венгрии), все иностранные граждане.

В целях недопущения завоза особо опасных и карантинных инфекций на территорию Республики Казахстан в настоящее время на государственной границе Республики Казахстан продолжается проведение усиленного санитарно-карантинного контроля за лицами, прибывающими из стран дальнего и ближнего зарубежья, с обязательным проведением бесконтактной термометрии, анкетирования, проверки справки о прохождении лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР и вакцинации против коронавирусной инфекции.