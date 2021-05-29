Санитарные требования к лотерейным клубам добавили в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Алгоритм работы развлекательных парков, аквапарков, спа-салонов, бань, саун, бильярдных и компьютерных клубов привели в соответствие с требованиями приложений Постановления главного государственного санитарного врача РК. А также добавили требования к лотерейным клубам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Постановлении главного государственного санитарного врача Карагандинской области от 28 мая текущего года алгоритмы работы:

- развлекательных парков, аквапарков;

- спа и массажных салонов, бань, саун, бассейнов;

- компьютерных клубов, бильярдных залов и боулингов приведены с соответствие с требованиями приложений Постановления главного государственного врача Республики Казахстан №24 от 26 мая 2021 года.

Кроме этого, добавлены требования к работе лотерейных клубов и иных точек по реализации лотерейных билетов в период введения ограничительных мероприятий.

Так, согласно новому постановлению, в лотерейных клубах площадь на одного человека должна составлять не менее 4 кв. м. При этом в них могут находиться не более 30 человек.

Постановление вступает в силу с 00.00 часов 29 мая 2021 года.