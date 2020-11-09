Санитарные посты установят в Уральске и районах ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Санитарные посты установят с 10 ноября 2020 года в Уральске и районах ЗКО. Соответствующее Постановление «Об усилении карантинных мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Западно-Казахстанской области» подписал 8 ноября главный государственный санитарный врач Западно-Казахстанской области Мухамгали Арыспаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт департамента санитарно-эпидемиологического контроля региона.

Согласно постановлению, с 10 ноября по 23 ноября 2020 года на всей территории Западно-Казахстанской области будут введены ограничительные меры с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности и жизни населения.

Так, будут установлены санитарные посты по периметру въезд/выезд в городе Уральске и в районах Западно-Казахстанской области для проведения противоэпидемических мероприятий в выходные дни (суббота, воскресенье).

Вводится ограничение передвижения жителей по территории населенных пунктов ЗКО с 23:00 до 06:00 часов, за исключением сотрудников местных исполнительных, правоохранительных органов, скорой и неотложной медицинской помощи, государственных медицинских учреждений, санитарно-эпидемиологической службы, пожаротушения, аварийно-спасательных и аварийно-технических служб, призывников в сопровождении сотрудников местных органов военного управления (военкомат), а также работников, обеспечивающих производственный процесс стратегических объектов и объектов жизнеобеспечения.

Лицам старше 65 лет рекомендуется не покидать места проживания без крайней необходимости, за исключением случаев приобретения продовольствия, лекарств и медицинских изделий, посещения медицинских учреждений, а также товаров первой необходимости.

Вводится запрет на въезд/выезд граждан на/с территорию(-и) области и территорию(-и) Уральска.

Беспрепятственный въезд/выезд через санитарные посты (при предъявлении путевых листов, нарядов на работу, планов-заданий, товарных накладных, командировочных документов, направлений медицинских учреждений, удостоверения личности) разрешат для:

- сотрудников организаций жизнеобеспечения населения;

- лиц, выезжающих и въезжающих по медицинским показаниям;

- лиц, находившихся на лечении и под наблюдением в карантинных стационарах;

- транзитных пассажиров и автоперевозчиков грузов;

- транспортных средств, перевозящих вахтовых работников;

- транспорта и лиц, задействованных в проведении осенне-полевых работ, природоохранных, ветеринарных, сельскохозяйственных мероприятий, дорожно-ремонтных работ, аварийных служб, поставщиков товаров первой необходимости, продуктов питания, медикаментов, твердого, жидкого топлива и ГСМ, а также весь грузовой транспорт с товарами, оборудованием и материалами для обеспечения хозяйственной жизнедеятельности области, при представлении подтверждающих документов (свидетельство о государственной регистрации, для работников - справка с места работы свободного образца, заверенная печатью);

- лиц, возвращающихся к месту постоянного проживания, и жителей области (членов одной семьи) для посещения загородных домов (дач, пасек, зимовок), при предоставлении правоустанавливающих документов;

- жителям в связи со смертью близкого родственника (отец, мать, брат, сестра, дети);

- передвижения от места жительства до места работы и обратно при наличии справки работодателя свободного образца, заверенной печатью.

По-прежнему запрещено проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и т.д.), в том числе на дому, и иных мероприятий с массовым скоплением людей.

Будет приостановлена деятельность всех развлекательных объектов, кинотеатров, фудкортов, банкетных залов, игровых площадок всех видов (за исключением дворовых), ночных клубов, баров, караоке, компьютерных и игровых клубов, кальянных, букмекерских контор, детских дошкольных учреждений, независимо от форм собственности (за исключением дежурных групп), ярмарок.

Центры обслуживания населения, в том числе спецЦОНы, будут работать в будние дни (понедельник - пятница) с 09:00 до 18:00 часов, в субботние дни - с 09:00 до 14:00 часов.

С 10:00 до 18:00 часов определен режим работы медцентров (по записи), стоматологических клиник (по записи), гостиниц с заполняемостью не более 50%, автомоек, СТО, организаций, оказывающих банковские услуги.

Бани, сауны в будние дни будут открыты с 09:00 до 20:00 часов, в выходные дни - с 09:00 до 19:00 часов (заполняемость не более 50% от вместимости объекта, из расчета не менее 4 кв. м на 1 посетителя).

Объектам культуры разрешается работать только в будние дни с 09:00 до 18:00 часов (заполняемость не более 50%, из расчета не менее 5 кв. м на 1 посетителя).

Мечети, церкви, соборы, синагоги будут работать только в будние дни с обеспечением заполняемости не более 30% и не менее 5 кв. м на одного посетителя. Массовые мероприятия (жума намаз, религиозные обряды и другие) проводиться не будут.

Режим работы продуктовых магазинов - с 09:00 до 22:00 часов, а продовольственных и непродовольственных рынков - с 10:00 до 17:00 часов.

Торговым домам и центрам (павильоны, бутики), торговым сетям, непродовольственным магазинам разрешено работать только в будние дни с 10:00 до 21:00 часа (заполняемость не более 30% от вместимости объекта, из расчета не менее 4 кв. м на 1 посетителя).

Кафе и рестораны в будние дни будут принимать посетителей с 10:00 до 21:00 часа (без проведения коллективных мероприятий, с установлением не более 30 посадочных мест, обеспечением соблюдения расстояния между столами не менее 2 метров, посадка за одним столом не должна превышать более 4 человек), а в выходные дни (суббота, воскресенье) работать только на доставку.

Салоны красоты, парикмахерские будут функционировать с 10:00 до 18:00 часов по предварительной записи (заполняемость объекта из расчета не менее 4 кв. м на 1 посетителя) с приостановлением работы в воскресные дни.

Фитнес-центрам, спортивным и тренажерным залам по предварительной записи разрешено работать только в будние дни с 07:00 до 22:00 часов (заполняемость не более 50% от вместимости объекта, из расчета не менее 5 кв. м на 1 посетителя).

Разрешается функционирование школ с контингентом от 5 до 180 человек, с численностью детей в классах до 15 человек; дежурных классов в организациях образования для обучающихся предшкольных, 1-4 классов по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей.

В выходные дни (суббота, воскресенье) и праздничные дни приостановят работу торговые дома и центры (бутики, павильоны), за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, расположенных в них; непродовольственные и продовольственные открытые и крытые рынки.

Общественный автотранспорт будет действовать в рамках ограниченного режима: в будние дни с 06:00 до 23:00 часов.

Водители (иностранные граждане и Республики Казахстан), осуществляющие международные двухсторонние и транзитные грузовые перевозки, будут обязаны предоставить справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 (методом ПЦР, с даты выдачи которого прошло не более 3 суток). В случае отсутствия справки у граждан Казахстана, грузоперевозчики будут помещены на карантин на 2 суток до выдачи результатов ПЦР тестов.

С полным текстом постановления главного государственного санврача ЗКО можно ознакомиться здесь.