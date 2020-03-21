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Санитарные посты установят при въездах в Талдыкорган

21 Марта 2020 16:17
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Санитарные посты установят при въездах в Талдыкорган

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня вокруг города Талдыкоргана будут установлены 4 круглосуточных санитарных поста, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«1-ый санитарный пост - при въезде из города Алматы, на Алматинской трассе. 2-ой санитарный пост - при въезде из Каратальского района, Уштобинская трасса. 3-ий санитарный пост - при въезде из Ескельдинского района, Карабулакская трасса. 4-ый санитарный пост - при въезде из Аксуского района, Ушаралская трасса», - сообщили в акимате Талдыкоргана.

Отмечается, что на круглосуточных санитарных постах будут стоять наряд полиции, сотрудники СЭС с тепловизорами, которые будут проверять всех, кто заезжает в город.
Также все въезжающие люди будут заполнять специальную анкету.

«Все трассы и автодороги республиканского, областного и районного значений в Алматинской области открыты, закрывать их не будут», - дополнили в акимате.


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Ключевые слова: Алматинская область, Транспорт, Безопасность, Коронавирус, Коронавирус в РК,
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Хасан Еспанов

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