Санитарные посты установят при въездах в Талдыкорган

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня вокруг города Талдыкоргана будут установлены 4 круглосуточных санитарных поста, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«1-ый санитарный пост - при въезде из города Алматы, на Алматинской трассе. 2-ой санитарный пост - при въезде из Каратальского района, Уштобинская трасса. 3-ий санитарный пост - при въезде из Ескельдинского района, Карабулакская трасса. 4-ый санитарный пост - при въезде из Аксуского района, Ушаралская трасса», - сообщили в акимате Талдыкоргана.

Отмечается, что на круглосуточных санитарных постах будут стоять наряд полиции, сотрудники СЭС с тепловизорами, которые будут проверять всех, кто заезжает в город.

Также все въезжающие люди будут заполнять специальную анкету.

«Все трассы и автодороги республиканского, областного и районного значений в Алматинской области открыты, закрывать их не будут», - дополнили в акимате.