Санитарные посты организовали на дорогах Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Санитарные посты организованы на дорогах при въездах в Карагандинскую область. Они появились в Нуринском районе, Октябрьском районе Караганды близ городов Жезказган, Темиртау и Балхаш, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На санитарных постах будут проверять на наличие признаков коронавирусной инфекции всех прибывающих в регион. Эту работу планируют вести круглосуточно. На постах будут дежурить специалисты департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг.

Напомним, что все автопарки области перешли на режим усиленного санитарного контроля. Это означает, что салоны всех пассажирских автобусов и маршрутных такси обрабатывают дезинфицирующими растворами перед началом и после завершения каждого рейса.

Водителей и кондукторов перед началом смены осматривают медики. Если у них обнаружат признаки инфекции, то не допустят к работе.

По вопросам профилактики коронавируса COVID-19 в департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг открыта горячая линия по номеру 8-7212-50-76-46.

Напомним, 15 марта Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан». Чрезвычайное положение введено на период с 08 часов 00 минут 16 марта 2020 года до 07 часов 00 минут 15 апреля 2020 года.