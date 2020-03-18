+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -1 °С
Алматы: 17 °С
USD 435.85 EUR 483.44
RUB 5.84 CNY 62.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Санитарные посты организовали на дорогах Карагандинской области

18 Марта 2020 14:15
Поделиться:
Санитарные посты организовали на дорогах Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Санитарные посты организованы на дорогах при въездах в Карагандинскую область. Они появились в Нуринском районе, Октябрьском районе Караганды близ городов Жезказган, Темиртау и Балхаш, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
“Родителей штрафуют за детей на улице”: в полиции ответили на рассылку
В Алматы учителям и воспитателям на время карантина сохранят зарплату Как часто будут мыть дороги и тротуары в Алматы Алматинцев попросили собирать медотходы в отдельные пакеты

На санитарных постах будут проверять на наличие признаков коронавирусной инфекции всех прибывающих в регион. Эту работу планируют вести круглосуточно. На постах будут дежурить специалисты департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг.

Напомним, что все автопарки области перешли на режим усиленного санитарного контроля. Это означает, что салоны всех пассажирских автобусов и маршрутных такси обрабатывают дезинфицирующими растворами перед началом и после завершения каждого рейса.

Водителей и кондукторов перед началом смены осматривают медики. Если у них обнаружат признаки инфекции, то не допустят к работе.

По вопросам профилактики коронавируса COVID-19 в департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг открыта горячая линия по номеру 8-7212-50-76-46.

Напомним, 15 марта Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан». Чрезвычайное положение введено на период с 08 часов 00 минут 16 марта 2020 года до 07 часов 00 минут 15 апреля 2020 года.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Карагандинская область, Здравоохранение, Транспорт, Безопасность, Общество, Дороги, Пневмония в Китае, Коронавирус,
Поделиться:

Автор:

Агата Мухамеджанова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив