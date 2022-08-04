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Санитарные нарушения выявили в школьных столовых в Нур-Султане
4 Августа 2022 17:06

Санитарные нарушения выявили в школьных столовых в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Айгуль Шагалтаева озвучила результаты проверки поставщиков питания ряда столичных школ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основная часть детских дошкольных учреждений по свидетельствам юридической регистрации являются объектами малого и микропредпринимательства, соответственно, на этих объектах не проводились плановые проверки. Только внеплановые, по эпидемиологическим показаниям, но и те имеют форму собственности «государственная». Мы проверяли сами школы, соответственно, проверялись и субъекты предпринимательства (объекты питания - прим.ред.)», - сказала Айгуль Шагалтаева на заседании маслихата Нур-Султана.

Согласно озвученной информации, по итогам проверок учебного года 2021-2022 выявлены нарушения у поставщиков питания в школах 37, 57, 38, 68, 81, 24, 75, 31, 16, в комплексе-школе-саде 46, школе-гимназии 47, яслях-саде 63 и других. Основные нарушения - несоответствие лабораторных показателей готовой и сырой продукции по микробиологическим показателям (8,9%),

Кроме того, зафиксированы высокий процент несоответствия по дезинфицирующим средствам (33%), нарушения по объемам и срокам прохождения медосмотров, отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, отсутствие меню раскладки, также не ведется журнал оценки качества блюд, не соблюдаются правила мытья посуды, складские помещения не оснащены контрольно-измерительными приборами, не обеспечено разнообразие меню, не соблюдается товарное соседство, имеет место продукция с истекшим сроком хранения и другие нарушения.

«Всем объектам выдали предписания, и виновные лица были привлечены к адмответственности по статье 425 ч. 1», - добавила спикер.


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