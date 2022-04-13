Санитарную обрезку свыше 60 тыс деревьев ежегодно проводят в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ежегодно в Алматы проводится санитарная обрезка 61 тыс деревьев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

О ситуации с зелеными насаждениями в ходе брифинга в РСК Алматы рассказал и. о. руководителя управления зеленой экономики города Серик Адильбаев.

По словам спикера, районными акиматам выделено 54 млн тенге на вырубку 1,9 тыс деревьев с обязательной компенсационной высадкой 19 тыс деревьев.

«Мы проводим санитарную, омолаживающую и формовочную обрезку кроны зеленых насаждений. Ежегодно районными акиматами проводится обрезка 61 тыс деревьев», - сообщил С. Адильбаев.

По его словам, санитарная обрезка деревьев - это удаление тех частей, которые могут представлять опасность для людей.

По информации управления зеленой экономики, прошедшие инвентаризации и лесопатологическое обследование в Алматы показали, что в городе растут 2 млн 802 тыс 737 деревьев, из них аварийных - 84 тыс 628. В основном аварийные деревья находятся в центральной части города и в спальных районах.

В этом году зафиксировано 242 случая падения стволов деревьев и больших веток (падение стволов деревьев - 185, больших веток - 57). Работы по ликвидации падений выполнены силами коммунальных служб аппаратов акимов районов и службой спасения города Алматы.

На местах вырубленных аварийных деревьев производится компенсационная посадка новых саженцев, что служит обновлению зеленого фонда города Алматы.

По информации спикера, вырубка (пересадка) деревьев осуществляется по разрешению управления зеленой экономики г. Алматы. Для получения разрешения на вырубку деревьев необходимо в установленном порядке направить документы в электронной форме через электронное правительство E-gov.

Говоря о случаях возмещения ущерба, Серик Адильбаев подчеркнул, что в случае повреждения имущества в момент падения зеленых насаждений ответственность несет собственник прилегающей территории в границах 5 метров. На землях общего пользования ответственность закреплена за организациями по озеленению, обслуживающими данный участок (районный акимат).

Также он сообщил, что процесс рассмотрения возмещения ущерба носит индивидуальный характер и рассматривается, как правило через суд.