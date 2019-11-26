Санитарное состояние лесов оценили в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Итоги лесозащитных мероприятий подвели в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования Северо-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации ведомства, общее санитарное состояние североказахстанских лесов удовлетворительное. Хотя и имеются расстроенные (нарушенные) насаждения, погибшие в результате лесных пожаров прошлых лет, вымочки и болезни леса.

Очагов вредителей леса в этом году не выявили. Проводилось лесопатологическое обследование на предмет выявления очагов карантинного вредителя леса - непарного шелкопряда - по яйцекладкам. По результатам обследования специалисты определяют ожидаемый выход вредителей леса на 2020 год.

Начиная с 2014 года, из-за обильных осадков произошло поднятие грунтовых вод, образовались вымочки, в отдельных случаях произошла гибель березово-осиновых насаждений и лесных культур. Для обследования таких лесов пригласили специалистов республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра и Казахского научно-исследовательского института лесного хозяйства. Выявили вымокающие леса на площади 15 091 гектаров. Все их взяли на постоянный контроль.

«На территории государственного лесного фонда КГУ «Лесное хозяйство Соколовское» провели наземные биологические меры борьбы на площади 184 га. В том числе, развесили 25 искусственных гнездовий для птиц, расселили 25 муравейников», - добавили в управлении.

По результатам обследования состояния лесов специалисты запланировали необходимые санитарно-оздоровительные мероприятия на 2020 год.