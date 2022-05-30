30 Мая 2022 20:19

Санитарно-профилактические нормы будут соблюдены при проведении референдума – Минздрав

НУР-СУЛТАН - КАЗИНФОРМ – Вице-министр здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова заявила на заседании Центральной комиссии референдума, что необходимо обеспечить соблюдение общих мер профилактики при проведении референдума, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В республике эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции стабильная, в сутки регистрируется до 10 случаев.

«Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, с 3 марта все регионы РК находятся в «зеленой» зоне», - сказала Айжан Есмагамбетова.

Вице-министр добавила, что учитывая сохранение стабильной эпидемиологической ситуации в стране, все карантинные ограничения сняты, но при проведении референдума необходимо обеспечить соблюдение общих мер:

- регулирование потока участников референдума, обеспечив соблюдение социального дистанцирования, не допуская их скопления;

- в помещениях бесперебойное функционирование системы вентиляции/кондиционирования воздуха;

- в случае отсутствия системы искусственной вентиляции воздуха проведение регулярного проветривания;

- проветривание помещения перед началом голосования и в течение дня по мере необходимости;

- проведение влажной уборки с применением моющих средств, дезинфекции помещений и всех рабочих поверхностей перед началом голосования и в течение дня по мере необходимости.

«Соблюдение указанных мер позволит сохранить стабильную эпидемиологическую ситуацию в стране», - резюмировала Айжан Есмагамбетова.

Ранее сообщалось, что в соответствии с Указом Президента РК №888 от 5 мая текущего года 5 июня состоится общенациональный референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан. Граждане РК смогут проголосовать на референдуме даже за рубежом.