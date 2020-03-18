Санитарно-карантинные пункты создадут на границе Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На границе Казахстана будут созданы санитарно-карантинные пункты, передает МИА «Казинформ».
«Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК совместно с Пограничной службой Комитета национальной безопасности ведет работу по созданию санитарно-карантинных пунктов на пропускных пунктах перехода государственной границы Республики Казахстан», - сообщила пресс-служба министерства в Telegram .
Как отмечается, список пунктов пропуска, где будут созданы специальные карантинные зоны, утвердит Государственная комиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте Республики Казахстан. Кроме того, будет рассмотрена возможность временного закрытия отдельных пунктов пропуска.
Всего на государственной границе Казахстана существует 51 автомобильных пунктов пропуска, из них 37 пунктов на границе Евразийского экономического союза (Российская Федерация, Республика Кыргызстан) и 14 пунктов пропуска на границе с Китайской Народной Республикой, Республикой Узбекистан и Республикой Туркменистан.
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