Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Казахстане находится под контролем – Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В целом санитарно-эпидемиологическая ситуация в Казахстане находится под контролем. Об этом заявил премьер-министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Занятость больничных коек составляет 25% и реанимационных 21%. В «красной зоне» по-прежнему остается столица, количество заболевших не снижается. Это говорит о недостаточных принимаемых мерах и темпах вакцинации», – сказал Аскар Мамин.

Глава Кабмина сообщил, что большинство регионов (11) находятся в «зеленой зоне», 5 регионов в «желтой зоне».

«На сегодняшний день вакцинировано более 2,8 млн человек первым компонентом, вторым компонентом привито свыше 1,7 млн чел», – добавил Аскар Мамин.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане 1084 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

В разрезе регионов: город Нур-Султан – 273, город Алматы – 100, город Шымкент – 10, Акмолинская область – 18, Актюбинская область – 55, Алматинская область – 10, Атырауская область – 85, Восточно-Казахстанская область – 54, Жамбылская область – 48, Западно-Казахстанская область – 138, Карагандинская область – 129, Костанайская область – 29, Кызылординская область – 7, Мангистауская область – 8, Павлодарская область – 85, Северо-Казахстанская область – 22, Туркестанская область – 13. Итого выздоровевших в Казахстане – 386127.