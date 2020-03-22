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Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Актюбинской области стабильная  - акимат

22 Марта 2020 16:05
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Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Актюбинской области стабильная  - акимат

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Актюбинской области стабильная. Случаев коронавирусной инфекции не зарегистрировано, Об этом сегодня в ходе онлайн-выступления на площадке региональной службы коммуникаций рассказал заместитель акима области Нуржауган Калауов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Замакима рассказал, что на сегодня закрыты международные авиарейсы, остановлены международные поезда, контролируется автомобильный поток из городов Нур-Султан и Алматы.

«В регионе создан оперативный штаб, который ежедневно отслеживает ситуацию с коронавирусом. Ситуация в регионе стабильная, случаев коронавируса не выявлено.

Всего за два месяца в регион из различных неблагоприятных по коронавирусу стран прибыло 80 человек. Все они были направлены на карантин, сейчас многие отпущены домой, в карантине находятся 22 человека.

Сегодня отправился последний рейс Актобе-Москва, международные рейсы отменены, работает рейс Актобе-Актау. На днях в Актобе прибыл рейс из Египта - 236 человек, 58 человек - из России, остальные - актюбинцы. Пассажиров рейса проверили, угроз не выявлено, Египет не относится к неблагоприятным по коронавирусу странам. Россиян мы отправили на родину», - отметил Нуржауган Калауов.

Н. Калауов рассказал, что автодороги в области не закрыты, вместе с тем проводятся организационные мероприятия для установки блокпостов на дорогах в случае объявления карантина в регионе.

«Автодороги не закрыты. Но в случае карантина, нам придется их закрыть, поэтому чтобы быть готовыми к такому случаю. Мы подвозим необходимые средства для организации блокпостов на дорогах. Призываем граждан отнестись к этому с пониманием», - сказал Н. Калауов.


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Ключевые слова: Актюбинская область, Акимат, Здравоохранение, Коронавирус, Коронавирус в РК,
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Самал Ендибаева

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