Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Актюбинской области стабильная - акимат

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Актюбинской области стабильная. Случаев коронавирусной инфекции не зарегистрировано, Об этом сегодня в ходе онлайн-выступления на площадке региональной службы коммуникаций рассказал заместитель акима области Нуржауган Калауов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Замакима рассказал, что на сегодня закрыты международные авиарейсы, остановлены международные поезда, контролируется автомобильный поток из городов Нур-Султан и Алматы.

«В регионе создан оперативный штаб, который ежедневно отслеживает ситуацию с коронавирусом. Ситуация в регионе стабильная, случаев коронавируса не выявлено.

Всего за два месяца в регион из различных неблагоприятных по коронавирусу стран прибыло 80 человек. Все они были направлены на карантин, сейчас многие отпущены домой, в карантине находятся 22 человека.

Сегодня отправился последний рейс Актобе-Москва, международные рейсы отменены, работает рейс Актобе-Актау. На днях в Актобе прибыл рейс из Египта - 236 человек, 58 человек - из России, остальные - актюбинцы. Пассажиров рейса проверили, угроз не выявлено, Египет не относится к неблагоприятным по коронавирусу странам. Россиян мы отправили на родину», - отметил Нуржауган Калауов.

Н. Калауов рассказал, что автодороги в области не закрыты, вместе с тем проводятся организационные мероприятия для установки блокпостов на дорогах в случае объявления карантина в регионе.

«Автодороги не закрыты. Но в случае карантина, нам придется их закрыть, поэтому чтобы быть готовыми к такому случаю. Мы подвозим необходимые средства для организации блокпостов на дорогах. Призываем граждан отнестись к этому с пониманием», - сказал Н. Калауов.