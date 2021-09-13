Сангвиники и холерики: какие собаки обеспечивают безопасность пассажиров в аэропорту

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сангвиники и холерики. Питомцы по указанным типам темперамента и стилю поведения обеспечивают безопасность пассажиров в столичном аэропорту. Четвероногие товарищи знают более 18 видов взрывчатых веществ, приучены мгновенно и оперативно реагировать на происходящее и защитить тысячи людей от непредвиденных обстоятельств. Обучает их ловкости и необходимым навыкам старший инспектор-кинолог со стажем Станислав Бабенко. О том, что учитывается при отборе питомцев, что означает лай собак и почему не стоит на них повышать голос, – он рассказал корреспонденту МИА «Казинформ».

Станислав Бабенко – старший инспектор-кинолог кинологической службы столичного аэропорта. Опыт не пропьешь. Это действительно так. Даже не повышая голоса, не показывая команду, питомцы мгновенно реагируют на его голос.

«Наши собаки обучены на поиск взрывчатых веществ. На ежедневной основе у нас проводятся тренировочные занятия. Наши питомцы знают более 18 видов взрывчатых веществ. Мы приучаем их к запаху. У нас есть имитатор взрывчатых веществ. Запах аналогичен оригиналу. Во время приучения у них отрабатывается то, как они будут обозначать найденный предмет. Что касается обозначения, они просто становятся вкопанные и мордочкой указывают в направление предмета. После этого кинолог отводит собачку в площадку, где можно вдоволь поиграться с любимой игрушкой. Преобладающая реакция поведения у них игровая. Они это делают с удовольствием, чтобы получить любимую игрушку. Никакого нажима на нервную систему нет, потому как работа идет с людьми, с большим количеством груза», - рассказал инспектор-кинолог.

У них должна быть соответствующая мотивация, в нашем случае - это апартировочный предмет, или простыми словами, игрушка. По словам кинолога, мотивация будет достаточно хорошей, если есть контакт между кинологом и собачкой.

«Мы полностью досматриваем все то, что находится на территории аэропорта, отрабатываем «бесхоз», если он есть. Если человек оставил какую-то сумочку, быстро реагируем на это. Бывает, что пассажиры по забывчивости оставляют какие-то вещи, сумку, даже отходят на далекое расстояние. Мы начинаем реагировать даже на такие случаи», - поделился он.

Поэтому, чтобы не допустить таких случаев, кинологи на постоянной основе проводят обходы. Во время обхода осматривают терминал, склады, соответственно багаж, чтобы исключить происшествия. Рейсы же досматриваются при вылетах, прилетах, как и внутренние, так и внешние рейсы.

Сейчас на страже порядка 4 собаки, пришли еще 4 новеньких питомца, которые только подготавливаются к работе. Их тренируют четыре кинолога, за каждым закреплен питомец. Как правило, псы верно служат шесть лет, а после выходят на заслуженную «пенсию». Почти все – бельгийские овчарки малинуа.

«Почему мы акцентируем внимание на бельгийских овчарках – малинуа? Во-первых, они очень выносливые. Во-вторых, очень быстро восстанавливаются после нагрузки. У данной породы собак сильный тип высшей нервной деятельности», - добавил он.

Кинологи дружат с питомцами не только во время службы. Они на постоянной основе их мотивируют, общаются. Даже в свободное время проводят время с собачками. Поэтому псы получают достаточно ласки. По словам Станислава Бабенко, много ласки вредит поведению собаки. Поэтому все должно быть урегулировано.

«Подготовку ведем с щенячьего возраста еще до того, как они поступают к нам. У нас работают профессионалы – сертифицированные кинологи, которые знают свое дело. Они доводят собачку до идеального состояния только при постоянных тренировках. Каждая собака закреплена за своим кинологом, чтобы был идеальный контакт. Можно сказать, они – одно целое», - отметил старший инспектор.

В ходе нашей беседы Станислав Бабенко рассказал, что учитывается при отборе псов.

«Учитывается хорошо развитая поисковая реакция поведения, преобладающая реакция поведения должна быть игровой, не пищевой. Это делается для того, чтобы собачки не искали продукты питания. Наша работа направлена на поиск взрывчатых веществ: пороха, оружия», - объяснил он.

Как правило, перед тем как приступить к службе, дежурный кинолог сдает смену. Перед сдачей смены они проверяют чистоту вольеров, состояние животных. Затем кормят собачек, выгуливают. После каждый берет свою собачку и выходит на дежурство. В течение дня питомец работает. Соответственно, не стоит забывать об отдыхе. Собачке необходим отдых также, как и человеку. Восстановив силы, питомец снова заступает на службу.

«Собачки должны быть здоровые. Кормим в утреннее и вечернее время. В вечернее время они получают норму удовольствия, потому что энергия, потраченная за день, должна восполняться. У нас собачки с типом выше нервной деятельности: холерики и сангвиники. То есть, подвижный тип высшей нервной деятельности. Они постоянно в движении, быстро восстанавливаются. Предпочтение при отборе собак дается больше сангвиникам и холерикам, потому что, если собачка по типу высшей нервной деятельности будет флегматиком, соответственно, не выдержит такой нагрузки», - рассказал старший инспектор-кинолог.

Когда мы поинтересовались, были ли случаи, когда питомцы находили взрывчатые или запрещенные предметы, Станислав Бабенко ответил, что отсутствие результата - это и есть результат.

«То есть, то, что у нас спокойно, а собачки ничего не находят – это отличный результат. Наши питомцы реагируют на охотников, полицейских, которые ходят с пистолетами. Но реагируют спокойно: лишь дают знать, на какого человека стоит обратить внимание. Поэтому осматриваем даже пакет, незначительное количество вещей», - отметил старший инспектор-кинолог.

Как правило перед тем как заступить на службу, собачки проходят общий курс дрессировки: курс послушания и соответствующий ритуал перед началом работы. То есть, этот ритуал отрабатывается при воспитании и дрессировки собаки, а затем, после ритуала, в течение всей продолжительности служебной деятельности пес приступает к работе.

«Когда щенка готовят на службу, берут апартировочный предмет с запахом, который нужно будет ему искать, затем играет с ним. После апартировку закидывают в видимые места, чтобы питомец быстрее нашел добычу, а потом - в невидимые, чтобы через разные препятствия или сложности он оперативно нашел спрятанное», - объяснил Станислав Бабенко.

По его словам, кинологи приучают собак работать не только по максимальному уровню запаха, но и минимальному. То есть, разница между уровнями запаха должна быть. Если нет разницы, собака будет всегда искать только одну концентрацию запаха. Однако цель инспекторов-кинологов – находить опасные вещи при минимальном уровне запаха.

«Очень сложно спрятать взрывчатое вещество так, чтобы она не находила. Это очень сложно. Обонятельный анализатор собаки очень чувствительный. Но за последнее время, сколько мы тренируем, не было такого, что, если лежит имитатор, собака его не находила. Собака должна быть всегда в рабочей зоне, в тонусе, рабочее качество с годами гаснет. У них существует процесс торможения, возбуждения в нервной системе, когда собака перестает контролировать себя. Цель кинолога – держать собаку постоянно в рабочей зоне. Рабочая зона говорит о готовности собаки к работе, и именно это приносит ей удовольствие», - поделился старший инспектор.

Собаки более сконцентрированы на поиски вне зависимости от того, какие шумы вокруг. При принятии собак на службу обязательно проверяют их реакцию на громкие звуки. Если собака при поиске реагирует на какие-то звуки, она уже не пригодна для службы. Питомцы здесь проходят 100% подготовку.

«Собаки улавливают ультразвуковые волны. Сами понимаете, какой звук издает самолет. Даже человеческий голос носит возбуждающий характер для собаки. Почему нельзя кричать на псов? Потому что наш голос увеличивается в несколько децибел. Когда хозяин приходит домой и видит, что собака что-то натворила, сразу начинает кричать. Собака прекратит это действие на короткий промежуток времени, а потом снова начинает что-то вытворять. Поэтому важное значение имеет воспитательный процесс, соответственно, вы должны общаться, как вожак: спокойно, хладнокровно», - рассказал он.

Поэтому кинологи должны чувствовать малейшее изменение в поведении собаки.

«Что касается поиска взрывчатых или наркотических веществ, у собаки обязательно должна быть преобладающая игровая реакция поведения. Собаки не употребляют наркотическое средство. Они получают свою любимую игрушку, а собака с преобладающей игровой реакцией готова забыть все ради игрушки. Она получает игрушку за то, что нашла запах», - пояснил он.

По его словам, собака различает одну запаховую молекулу в квадратном метре воздуха.

«Вы только представьте, сколько молекул. По этой молекуле она ищет искомый запах. Собаки могут различать свыше миллионов запахов, они имеют свойство идентификации запахов», - отметил Станислав Бабенко.

Пресловутая фраза «собака – верный друг человека» будет актуальной всегда. Поэтому псы чувствуют человека.

«Если вы открыто общаетесь, собака ответит тем же. У нас, как правило, кинологи с образованием, знают свое дело, как обращаться с ними. Соответственно, быстро находят общий язык. Поэтому, если собака прижимает уши – это знак примирения. Когда облизывает мочку носа – это тоже знак примирения. Это означает, что собака доверят человеку», - поделился старший инспектор-кинолог.

Псы лают только в вольерах. Когда их выводят на свободу, они перестают это делать, и вовсе не нападают на людей. На большой площадке расставлены разные тренажеры.

«Они предназначены для развития физической выносливости: преодоление препятствий. Лай многие воспринимают за общение. На самом деле лай – выражение эмоций, а общаются они языком движения. Если они лают, то показывают, что это их территория. Человек как комплексный раздражитель. Его запах, голос, движение создают особое впечатление. При отсутствии впечатлений либо их переизбытке они начинают выстраивать акты поведения по-своему, как это удобно. Наша цель – выстраивать акты поведения так, как нам удобно», - рассказал Станислав Бабенко.

Собачье сердце тоже очень хрупкое. Каждое животное привыкает к человеку, с которым работает. При разлуке с хозяином собака переживает, но на место кинолога приходит другой, каждый проходит серьезное собеседование.

«Наша цель – чтобы в аэропорту работали профессионалы. Поэтому наши кинологи быстро устанавливают контакт. Самое главное, чтобы у собаки не было преобладающей реакции привязанности. Что касается их судьбы после службы, на усмотрение собаки остаются работать, как сторожевые, либо их забирают сотрудники», - добавил старший инспектор-кинолог Станислав Бабенко.