Санчес сделал неутешительный прогноз Головкину с новым тренером

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бывший тренер Геннадия Головкина Абель Санчес сказал, что перед новым наставником GGG стоит непростая задача, поскольку боксер уже находится в достаточно зрелом возрасте, сообщает Sports.kz.

Головкин и Санчес прекратили сотрудничество весной 2019 года после девяти лет совместной работы. Новым тренером Геннадия стал 36-летний Джонатон Бэнкс, известный по своей работе с Владимиром Кличко.

«Если Джонатон Бэнкс собирается изменить его, ему потребуется время. В некотором смысле отсрочка (третьего боя с Саулем Альваресом) может пойти им на пользу, потому что Джонатон сможет реализовать свою версию ведения поединка. Но Головкину будет тяжело измениться в свои 37 лет», — сказал в интервью Fighthype.com Санчес.