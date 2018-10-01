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Санчес ответил на критику фанатов Головкина
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Наставник казахстанского боксера Геннадия Головкина (38-1-1, 34 КО) Абель Санчес ответил своим критикам, которые считают, что GGG нужен новый тренер, сообщает Sports.kz.
«Люди, которые говорят это, никогда не дрались. Мы делаем на ринге то же, что и в зале. У меня было восемнадцать чемпионов мира. Я - единственный тренер, у которого в зале было два объединенных чемпиона мира одновременно - Головкин и Гассиев. Сейчас со мной работают еще два чемпиона мира. Так что лично для меня слышать подобные глупости... Говорят, что у меня серия поражений. Если два поражения - это серия, то да. Еще и в больших боях. Боже мой, что они несут!» - сказал Санчес.
Напомним, проиграв «Канело» Геннадий Головкин лишился титулов чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC и IBO. Еще раньше он потерял пояс IBF за отказ от обязательной защиты.
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