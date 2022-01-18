Санавиация потребовалась для перевозки в Павлодар малыша с двусторонней пневмонией

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Санавиация потребовалась для перевозки в Павлодар малыша с двусторонней пневмонией. Ребенок находился в больнице Актогайского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

За последние два дня сотрудники павлодарской медавиации транспортировали в областной центр троих пациентов. В Павлодар доставили полуторагодовалого мальчика с пневмонией, 31-летнюю женщину и ее дочь, которые пострадали в ДТП.

«Первая заявка в подразделение медицинской авиации поступила накануне из Актогайского района. В минувшие выходные в местную больницу госпитализировали полуторагодовалого мальчика с двусторонней пневмонией. У него наблюдалась дыхательная недостаточность и низкая сатурация - на уровне 77», - сообщили в пресс-службе региональной станции скорой помощи.

Из Павлодара в район отправилась бригада во главе с инфекционистом-реаниматологом. В областной центр мальчика перевезли воздушным транспортом, его доставили в детскую больницу.

Санавиация понадобилась женщине и ее восьмилетней дочке. 15 января они попали в дорожно-транспортное происшествие. Павлодарки находились в Акмолинской области. Их доставили в родной регион, чтобы оказать специализированную медицинскую помощь. Женщина и ее ребенок уже находятся под присмотром павлодарских врачей.