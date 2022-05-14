14 Мая 2022 00:12

Санавиацией доставили в Тараз пострадавшую в ДТП на жамбылской трассе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Медики Жамбылской области оказывают необходимую помощь пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии на жамбылском участке магистрали республиканского значения Западная Европа - Западный Китай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, 12 мая произошло ДТП на 571 километре трассы Алматы – Ташкент. В шести км от села Бауыржан Момышулы Жуалынского района после столкновения с прицепом трактора, двигавшегося в попутном направлении, опрокинулся пассажирский автобус. Помощник водителя и пассажир скончались на месте происшествия. По предварительным данным, ДТП произошло из-за ухудшения погодных условий (дождь, град), водитель рейсового автобуса не справился с рулевым управлением. Граждане Узбекистана находились в опрокинувшемся автобусе. В приемное отделение Жуалынской районной больницы обратились 48 пострадавших, из них 38 мужчин, девять женщин и один ребенок. Четыре человека находятся в реанимации, их состояние стабильное.

«По данным на 13 мая, из числа пострадавших в Жуалынскую центральную районную больницу госпитализировано 17 человек, - пояснили в пресс-службе управления здравоохранения Жамбылской области. - В реанимации сейчас находятся четыре человека, в хирургическом отделении 13 человек. Один человек доставлен в Тараз по линии санитарной авиации».

38-летняя пациентка получила серьезные травмы при ДТП и доставлена санитарной авиацией в Таразскую городскую многопрофильную больницу с диагнозом «закрытая позвоночная травма».

«Общее ее состояние сейчас тяжелое, за счет полученной травмы. Жалобы на боль в области шеи, плеча, спины, руки, резкое ограничение движения из-за болевого синдрома. Диагноз - закрытая позвоночная травма, перелом шейного отдела позвоночника, закрытый перелом левой ключицы, ушибленная рана лица, множественные ссадины. Больная уже находится в отделении нейрохирургии, лечение на данном этапе консервативное» - пояснили в управлении здравоохранения Жамбылской области.

По информации департамента полиции Жамбылской области, по данному факту начато досудебное расследование по статье 345 часть 4 УК РК (Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Назначены необходимые экспертизы.

Открыта горячая линия по пострадавшим в ДТП на трассе Жамбылской области. Телефоны горячей линии 8 (7262) 51-35-75, 51-41-67.