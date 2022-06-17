17 Июня 2022 17:38

Санаторию Almaty resort исполнилось 55 лет

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Санаторий Almaty resort - одна из подведомственных организаций Управления делами Президента РК – отмечает сегодня свое 55-летие. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Управляющего делами Президента РК Айбека Дадебаева.

«Все эти годы, несмотря ни на что, он оставался флагманом всех здравниц Казахстана. В 2012 году ему был присвоен статус 5-звездочного отеля. «Фишкой» санатория, как теперь говорят, является собственный источник минеральной воды, которую добывают с глубины 3000 метров; лечебные грязи с озера Тузколь, красивейший парк, раскинувшийся на 19 гектарах и вид на величественный Алатау. Кстати, здание специально проектировали так, чтобы окна всех номеров выходили в парк и на горы», - сообщил Айбек Дадебаев.

По его словам, в этом современном многофункциональном санаторно-курортном комплексе ежегодно поправляют свое здоровье до десяти тысяч человек.

«Поздравляю весь коллектив санатория со знаменательной датой, которая символизирует благополучие и стабильность. Я выражаю признательность всем, кто вложил свои силы и душу в развитие санатория: старшему поколению, нынешним сотрудникам. Желаю крепкого здоровья вам и вашим близким, бесконечного потока благодарных клиентов!» - написал в Telegram А. Дадебаев