Санаториям Алматы предписали распустить отдыхающих по месту жительства

АЛМАТЫ. КАЗИНФОМ – Постановлением и. о. главного Государственного санитарного врача Алматы от 17 марта даны предписания руководству санаторно-курортных и оздоровительных организаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом сообщает акимат Алматы.

В сообщении говорится, что в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции среди жителей Алматы и в рамках Указа Президента РК «О введении чрезвычайного положения» руководству санаторно-курортных и оздоровительных организаций следует распустить всех отдыхающих по месту постоянного жительства.

На сегодня в Алматы зарегистрированы 18 лабораторно-подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. В городе имеются очаги заражения коронавирусом. Главная задача — разорвать цепочку заражения. В целях недопущения распространения вируса в городе и его экспорта в другие регионы с 19 марта в городе вводится карантин. Всем иногородним отдыхающим рекомендуется покинуть территорию мегаполиса.

В целом для недопущения распространения коронавирусной инфекции необходимо соблюдать меры личной профилактики:

- чаще мыть руки и использовать антисептик. Мыть руки необходимо каждые полчаса в течение 20 секунд с использованием мыла. Если поблизости нет ни раковины, ни мыла, то убить микробы поможет обычный антисептик;

- проветривать помещение как можно чаще;

- ограничить выход в общественные места;

- избегать рукопожатий и другого близкого контакта.

- укреплять иммунитет;

- в случае появления симптомов простудных заболеваний при подозрении на ОРВИ и грипп, жалоб на общую слабость, сухой кашель, необходимо сразу вызвать врача из поликлиники или «скорую помощь».

Кроме того, следует избегать места массового скопления людей, без необходимости не выходить на улицы и не пользоваться общественным транспортом.

На сегодняшний день в стране подтверждены 36 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы – 18 случаев, Нур-Султане – 18 случаев.

Режим карантина введен в Нур-Султане и Алматы с 19 марта.

