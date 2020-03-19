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вчера 23:00
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вчера 20:40
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вчера 19:33
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Санаториям Алматы предписали распустить отдыхающих по месту жительства
АЛМАТЫ. КАЗИНФОМ – Постановлением и. о. главного Государственного санитарного врача Алматы от 17 марта даны предписания руководству санаторно-курортных и оздоровительных организаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Об этом сообщает акимат Алматы.
В сообщении говорится, что в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции среди жителей Алматы и в рамках Указа Президента РК «О введении чрезвычайного положения» руководству санаторно-курортных и оздоровительных организаций следует распустить всех отдыхающих по месту постоянного жительства.
На сегодня в Алматы зарегистрированы 18 лабораторно-подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. В городе имеются очаги заражения коронавирусом. Главная задача — разорвать цепочку заражения. В целях недопущения распространения вируса в городе и его экспорта в другие регионы с 19 марта в городе вводится карантин. Всем иногородним отдыхающим рекомендуется покинуть территорию мегаполиса.
В целом для недопущения распространения коронавирусной инфекции необходимо соблюдать меры личной профилактики:
- чаще мыть руки и использовать антисептик. Мыть руки необходимо каждые полчаса в течение 20 секунд с использованием мыла. Если поблизости нет ни раковины, ни мыла, то убить микробы поможет обычный антисептик;
- проветривать помещение как можно чаще;
- ограничить выход в общественные места;
- избегать рукопожатий и другого близкого контакта.
- укреплять иммунитет;
- в случае появления симптомов простудных заболеваний при подозрении на ОРВИ и грипп, жалоб на общую слабость, сухой кашель, необходимо сразу вызвать врача из поликлиники или «скорую помощь».
Кроме того, следует избегать места массового скопления людей, без необходимости не выходить на улицы и не пользоваться общественным транспортом.
На сегодняшний день в стране подтверждены 36 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы – 18 случаев, Нур-Султане – 18 случаев.
Режим карантина введен в Нур-Султане и Алматы с 19 марта.
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