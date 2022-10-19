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Санаторий возместит ущерб жителю Актюбинской области

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
19 Октября 2022, 18:36
Санаторий возместит ущерб жителю Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Санаторий, где в августе отказались принимать маломобильного гостя из Актюбинской области, принес свои извинения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Актюбинец Избасар Сулейменов, передвигающийся в коляске, заблаговременно забронировал путевку на специальном портале соцслуг, однако по приезду ему сообщили о том, что санаторий не имеет условия для его содержания.

Телеканал «Хабар 24» подготовил об этом сюжет. А затем съемочная группа обратилась в департамент по защите прав потребителей, где актюбинцу помогли составить претензию в адрес санатория. На днях актюбинцу пришел ответ от директора санатория с извинениями, где говорилось о том, что ему возместят материальный ущерб.

«Извинения я принял. Также пообещали они, что до конца года санаторий сделает 3 или 4 номера, оборудуют для инвалидов-колясочников, чтобы можно было приезжать в санаторий», - рассказал Избасар Сулейменов.

Фото: gov.kz




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