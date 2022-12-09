Санаторий и автокараванинг появятся в курортной зоне СКО

9 Декабря 2022, 14:46

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в развитие сферы туризма за пять лет вложили 4,3 млрд тенге инвестиций. Об этом сообщил аким Айыртауского района Ерболат Бекшенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На территории района находится Имантауско-Шалкарская курортная зона. Е. Бекшенов считает, что наличие инфраструктуры позволяет привлекать инвесторов для строительства качественных туристических объектов. В этом году модернизировали гостиницы и базы отдыха. Один миллиард тенге вкладывает инвестор в реконструкцию санатория «Шалкар су». Его обещают запустить в следующем году.

«Предприниматели откроют базу отдыха «Аytas» и автокараванинг. Государственным национальным природным парком «Кокшетау» в ноябре проведены тендеры на предоставление 13 земельных участков под капитальное строительство перспективных объектов туризма», - сообщил Е. Бекшенов.

Он добавил, что за счет бюджета с 2017 года по туристским маршрутам района отремонтировали 28 км автомобильных дорог.

Ранее сообщалось, что в Имантауско-Шалкарской курортной зоне намерены развивать экологический туризм.

Фото: ratnet.od.ua