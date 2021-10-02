Санаторий для ветеранов и пенсионеров вновь открылся в ВКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Спустя год возобновил работу санаторий для ветеранов и пенсионеров в Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

С Днем пожилого человека восточноказахстанских пенсионеров поздравил аким ВКО Даниал Ахметов, отметив, что в непростое время пандемии необходимо приложить все усилия для того, чтобы максимально обезопасить пожилых людей.

«Наши пенсионеры остаются для нас примером самоотверженного труда, любви к Родине, целеустремленности и стойкости. Вы показали лучшее, что может быть в человеке. Ваш труд и ваши заслуги неоценимы в становлении Независимости Республики Казахстан», – написал глава региона на своей странице в социальной сети.

В честь Дня пожилых состоялось торжественное мероприятие в санатории «Уба». Для этого есть еще один праздничный повод. Спустя год санаторий возобновил свою деятельность. Ранее, когда начался разгар пандемии коронавируса, здание санатория было передано в ведение Управления здравоохранения, и год его использовали в качестве провизорного центра. Теперь же здесь провели капитальный ремонт спального корпуса на 100 мест. Санаторий вновь готов встретить своих постояльцев.

Для лечения и отдыха уже приехали 80 человек. Для них была представлена праздничная концертная программа, презентация процедурных кабинетов.

В санатории «Уба» отдыхают и проходят лечение участники, инвалиды Великой Отечественной войны, приравненные к ним, ветераны труда, пенсионеры по возрасту, пенсионеры из числа матерей-героинь и матерей, награжденных подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа». Ежегодно санаторно-курортное лечение получает 5 500 человек. Здесь оказывается 29 видов лечебных процедур, в том числе грязелечение, ингаляции, оксигенотерапия, водолечение, фитотерапия, физиотерапия, массаж, лечебная физкультура, галотерапия, шунгитотерапия и другие. С момента открытия санатория здесь пролечились более 53 тысяч человек.