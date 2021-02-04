Санатории и базы отдыха в Костанайской области будут работать с заполняемостью не более 80 %

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Согласно новому постановлению «Об ограничительных карантинных мерах и и поэтапном их смягчении» в Костанайской области разрешатся деятельность специальных, специализированных организаций, школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями (для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей), школ-интернатов общего типа, школ-интернатов для одаренных детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Разрешается функционирование школ с контингентом до 180 человек, с численностью детей в классах до 15 человек; дежурных классов в организациях образования для обучающихся в предшкольных, 1-4 классах по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей; остальные обучаются в дистанционном формате.

Обучение студентов организаций технического и профессионального образования будет проходить только в дистанционном формате.

Также в регионе разрешается деятельность детских дошкольных учреждений (дежурные группы) с численностью не более 15 человек в группе, образовательных центров, кабинетов (центров) коррекции, реабилитации и адаптации, по предварительной записи и при наполняемости группы не более 15 человек.

Работа детских секций, кружков, факультативов с числом занимающихся в группах не более 15 человек, также разрешена с режимом работы с 9:00 до 20:00 и приостановлением деятельности в воскресные и праздничные дни.

РГКП «Республиканский учебно-оздоровительный центр «Балдаурен» и «Национальный научно-практический образовательный и оздоровительный центр «Бөбек» снова открывают двери для посетителей.

Разрешается работа санаториев, профилакториев, домов и баз отдыха с заполняемостью не более 80%, соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Также разрешили деятельность объектов и организаций в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, туристические базы и др.) при соблюдении наполняемости не более 50%.

Работа общественных бань, саун, СПА-центров будет разрешена из расчета 4 кв.м. на одного посетителя, с одновременным присутствием не более 30% посетителей от проектной вместимости, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы с 9:00 до 22:00 часов (по предварительной записи), в воскреснье – приостановить.

Разрешается работа аквапарков и термопарка с одновременным присутствием не более 30% посетителей от проектной вместимости и из расчета 5 кв.м. на одного посетителя, установлением графика работы с 9:00 до 22:00 часов (по предварительной записи) и приостановлением работы в воскресенье.

Возобновляется деятельность бассейнов по предварительной записи, из расчета 5 кв. м зеркала воды на 1 человека, с графиком работы с 9:00 до 22:00 часов и приостановлением работы в воскресенье.

В постановлении говорится о разрешении деятельности парикмахерских, салонов красоты, центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра, массажных салонов, соляриев, по предварительной записи и из расчета 4 кв.м. на 1 посетителя, с приостановлением работы в воскреснье.

Разрешается работа крытых спортивных объектов (спорткомплексы, спортшколы, спортклубы, тренировочные залы, фитнес-центры, спортивно-оздоровительные центры и другие) при обеспечении заполняемости не более 30% и не менее 5 кв. м. на одного посетителя, с установлением графика работы с 08:00 до 22:00 часов и приостановлением работы в воскресенье.

В регионе также можно проводить чемпионаты Республики Казахстан и республиканские соревнования (по единому республиканскому календарю), без участия зрителей, по согласованию с Главными санитарными врачами соответствующих территорий и одновременным скоплением не более 100 человек.

В постановлении говорится о разрешении спортивных тренировок для Национальных сборных, клубных команд (не более 30 человек) и проживанием на спортивных базах.

Возобновляются учебно-тренировочные сборы для подготовки областных команд с одновременным скоплением не более 30 человек и запрет выезда спортсменов для участия в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях за пределами Республики Казахстан.

Также в области разрешено проводить индивидуальные и групповые тренировки на открытом воздухе с количеством не более 5 человек в группе.

Сохраняется запрет на организацию экскурсионных, корпоративных, групповых выездов на природу и обзор достопримечательностей, за исключением групп не более 3 человек или членов одной семьи.

В то же время разрешена деятельность аттракционов на открытом воздухе, за исключением сдачи в аренду детских и взрослых средств передвижения (электромобили, педальный автомобиль, самокаты, картинги, гироскутеры всех видов и т.п.).



