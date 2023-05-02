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Санатали Тольтаев одолел непобежденного нокаутера на чемпионате мира по боксу

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
2 Мая 2023, 19:45
Санатали Тольтаев одолел непобежденного нокаутера на чемпионате мира по боксу Фото: instagram.com/drs_kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Санатали Тольтаев провел свой первый бой на чемпионате мира-2023 в Ташкенте и победил соперника по очкам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

На стадии 1/32 финала в весовой категории до 63,5 килограмма Санатали Тольтаев встретился с израильтянином Ахмадом Штиви и одержал победу по очкам.

Санатали Тольтаев вышел в 1/16 финала мирового первенства.

Напомним, боксер Сагындык Тогамбай (86 кг) сегодня нокаутировал представителя Конго Натана Нланду Мбели.

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