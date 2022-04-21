Санация рек начнётся в мае в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В посёлке Осакаровка Карагандинской области в начале мая приступят к очистке русла реки Акбастау. Санацию проведут и на реке Нуре. Работы планируется завершить в октябре этого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Река Акбастау, протекающая через посёлок Осакаровка, сильно засорена. Об этом сообщили представители управления природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области. Для решения данной проблемы аким района Нуркен Кобжанов встретился со специалистами профильного управления и представителями подрядной организации ТОО «Tolagai-2050». На встрече обсудили ход предстоящих работ по санации реки.

«Русло реки Акбастау сильно засорено. В 2020 году акимат района разработал проект по очистке. В этом году управлением были выделены средства в рамках Плана мероприятий по охране окружающей среды на 2022–2024 годы. Протяжённость участка составляет 3,5 км. Будет проведено берегоукрепление, восстановление трёх пешеходных мостов, очистка от ила, мусора, донных отложений», – рассказал руководитель отдела природоохранных программ управления природных ресурсов и регулирования природопользования области Дархан Аскаров.

Целью проекта является расчистка русла реки от зарослей камыша, кустарника, деревьев и обеспечение беспрепятственной пропускной способности.

Дархан Аскаров сообщил и о других проектах по санации рек. В этом году по области запланировано восемь участков. Помимо Акбастау, будет проводиться очистка реки Солонка в Караганде, участков реки Нуры в Нуринском, Бухар-Жырауском районах и возле города Темиртау.

«По поручению акима области был разработан ряд проектов, чтобы обезопасить населённые пункты и дороги во время паводка. В частности, это касается участков реки Нуры: между сёлами Шахтёрское и Байтуган, в районе сёл Тассуат и Майоровка – в Нуринском районе; возле посёлка Г. Мустафина, сёл Садовое и Чкалово – в Бухар-Жырауском районе, а также вблизи города Темиртау. Конкурсы уже прошли, работы начнутся в мае», – пояснил Дархан Аскаров.