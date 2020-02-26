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Сан-Франциско объявил чрезвычайное положение из-за коронавируса
26 Февраля 2020 17:50
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САН- ФРАНЦИСКО. КАЗИНФОРМ - Четвертый по величине город Калифорнии, Сан-Франциско,объявил чрезвычайное положение на фоне опасений распространения коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.
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В своем заявлении мэр города Лондон Брид отметила, что хотя в Сан-Франциско не было ни одного подтверждённого случая заболевания коронавирусом, «глобальная картина быстро меняется», и «необходимо усилить нашу готовность».
14 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в США были в основном связаны с поездками, и только два случая передачи коронавируса от человека к человеку. Вирус также был диагностирован у 39 американцев, эвакуированных с круизного лайнера The Diamond Princess в Токио и из города Ухань в Китае.
Ключевые слова: США, Пневмония в Китае,
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