Сан-Франциско объявил чрезвычайное положение из-за коронавируса

САН- ФРАНЦИСКО. КАЗИНФОРМ - Четвертый по величине город Калифорнии, Сан-Франциско,объявил чрезвычайное положение на фоне опасений распространения коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

В своем заявлении мэр города Лондон Брид отметила, что хотя в Сан-Франциско не было ни одного подтверждённого случая заболевания коронавирусом, «глобальная картина быстро меняется», и «необходимо усилить нашу готовность».

14 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в США были в основном связаны с поездками, и только два случая передачи коронавируса от человека к человеку. Вирус также был диагностирован у 39 американцев, эвакуированных с круизного лайнера The Diamond Princess в Токио и из города Ухань в Китае.