Самый юный композитор Казахстана посвятил свое произведение Денису Тену

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Самый юный композитор страны, 12-летний Нурали Бейсекожа написал произведение «Промелькнувшая звезда» памяти известного казахстанского фигуриста Дениса Тена, передает корреспондент МИА «Казинформ».





«Денис Тен - спортсмен известный не только в Казахстане, но и далеко за его пределами. Поэтому, когда я услышал о его смерти, я решил посвятить одно из своих произведений его личности», - скромно говорит юный автор.



Как сказал его старший брат Нурлан, призвание сочинять музыку начало проявляться у Нурали с раннего детства.



«Он обучается в школе для одаренных детей имени А. Жубанова, по специальности «скрипка и пианино». Нурали сочиняет музыку с детства, начал этим заниматься с 5-6 лет. Поначалу его произведения были более легкими, сейчас начал писать музыку более сложных форматов, в частности классического», - отметил родственник композитора.



Нурали является победителем и призером разных конкурсов. В частности, он победил в конкурсе MusicStar в Астане, и получил диплом II Республиканского конкурса I степени в номинации «Сольное исполнительство».