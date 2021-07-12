Самый высокогорный пункт вакцинации на высоте 2300 метров открыли в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК. КАЗИНФОРМ - Самый высокогорный пункт вакцинации открылся на высоте 2300 метров над уровнем моря в Кабардино-Балкарии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу администрации Эльбрусского района Кабардино-Балкарии.

«В Эльбрусском муниципальном районе на Поляне Азау развернули самый высокогорный пункт вакцинации на высоте 2300 метров.

Приэльбрусье - один из крупнейших центров альпинизма, туризма и горнолыжного отдыха в России. Он расположен в Кабардино-Балкарии, в высокогорном районе Кавказских гор, у подножия Эльбруса, который является самой высокой вершиной в Европе (5 642 м). Это одно из красивейших природных мест в России, и покататься на лыжах по склонам двуглавого красавца Эльбруса — особое удовольствие!

В связи с пандемией и быстрым распространением новой коронавирусной инфекции, необходимость открыть пункт вакцинации на данной территории Эльбрусского района, было важной задачей. Цель – обеспечить безопасность здоровья не только жителям района, но и гостям нашей республики. После иммунизации люди спокойно могут отдохнуть и не беспокоиться о том, что их жизни грозить опасность тяжёлого заражения COVID-19», - говорится в сообщении пресс-службы района.





