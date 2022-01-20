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Самый высокий суточный показатель случаев заражения COVID-19 за всю пандемию зафиксирован в Литве

20 Января 2022 20:12
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Самый высокий суточный показатель случаев заражения COVID-19 за всю пандемию зафиксирован в Литве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За минувшие сутки в Литве было выявлено 7 057 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались девять человек, сообщил в четверг Департамент статистики Республики. Это самый высокий суточный показатель новых случаев за все время пандемии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Delfi.ru.

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Восемь скончавшихся были не привиты или привиты частично.

За минувшие сутки 677 человек были привиты первой дозой вакцины, всего за сутки привито 9180 человек.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1086 человек, 100 из них – в реанимации. За минувшие сутки в стране выполнено 25 000 молекулярных (ПЦР) и 3300 антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей вырос до 2005 случаев. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 24,8%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело почти 589 100 человек, от этой болезни скончались больше 7700 человек.


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