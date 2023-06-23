Самый высокий полицейский живет в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Самый высокий полицейский в Казахстане живет в Караганде. Рост старшего лейтенанта Дамира Сыздыкова 199 см, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Инспектор Управления специальной мобилизационной подготовки ДП Карагандинской области, старший лейтенант Дамир Сыздыков является самым высоким полицейским Казахстана. Он также является мастером спорта по каратэ, и входит в состав полицейской сборной по рукопашному бою.

Как говорит карагандинский «дядя Степа», единственный минус его габаритов – трудно найти подходящую форму.

«Выдают форму самую большую в производстве, но она, сами понимаете. В основном, штаны всегда короткие, где-то приходится дошивать, где-то в ателье обращаться, что-то придумывать. Горжусь, что я высокий. В школе учился: самый первый в классе стоял всегда, и в армии когда служил, всегда самый первый и всегда правофланговый был. Минусов я никаких не нахожу в своем росте», - говорит Дамир.

У Дамира Сыздыкова 2 высших образования. Также он отслужил в армии. Сейчас ему 29 лет. В правоохранительных органах начал работать 3 года назад. Говорит, обещал дедушке стать офицером. Его данные и усердную работу заметили еще когда он нес службу в полку патрульной полиции. Сейчас Дамир инструктор по спецподготовке сотрудников.

«У нас в управлении специальной мобилизационной подготовки работают самые-самые, которые имеют свои спортивные достижения. Дамира мы заметили, когда он тренировался. Раньше он занимался профессионально каратэ, баскетболом. Сотрудники у нас должны быть все подтянуты, спортивно слажены, физически должны быть подготовлены, чтоб могли стрелять и бегать. Он занимается обучением личного состава», - отметил начальник управления специальной мобилизационной подготовки ДП Карагандинской области Ринат Суттибаев.

Свои навыки Дамир Сыздыков не перестает совершенствовать. С понедельника по субботу он ходит в спортивный зал. А в конце каждого года весь личный состав сдает комплексный зачет на профпригодность: бег, стрельба, силовые и боевые приемы, где Дамир показывает хорошие результаты.