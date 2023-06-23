Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Карагандинская область

Самый высокий полицейский живет в Караганде

Автор:  
Агата Мухамеджанова
23 Июня 2023, 20:17
Самый высокий полицейский живет в Караганде Фото из личного архива Дамира Сыздыкова

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Самый высокий полицейский в Казахстане живет в Караганде. Рост старшего лейтенанта Дамира Сыздыкова 199 см, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Инспектор Управления специальной мобилизационной подготовки ДП Карагандинской области, старший лейтенант Дамир Сыздыков является самым высоким полицейским Казахстана. Он также является мастером спорта по каратэ, и входит в состав полицейской сборной по рукопашному бою.

photo

Как говорит карагандинский «дядя Степа», единственный минус его габаритов – трудно найти подходящую форму.

«Выдают форму самую большую в производстве, но она, сами понимаете. В основном, штаны всегда короткие, где-то приходится дошивать, где-то в ателье обращаться, что-то придумывать. Горжусь, что я высокий. В школе учился: самый первый в классе стоял всегда, и в армии когда служил, всегда самый первый и всегда правофланговый был. Минусов я никаких не нахожу в своем росте», - говорит Дамир.

photo

У Дамира Сыздыкова 2 высших образования. Также он отслужил в армии. Сейчас ему 29 лет. В правоохранительных органах начал работать 3 года назад. Говорит, обещал дедушке стать офицером. Его данные и усердную работу заметили еще когда он нес службу в полку патрульной полиции. Сейчас Дамир инструктор по спецподготовке сотрудников.

«У нас в управлении специальной мобилизационной подготовки работают самые-самые, которые имеют свои спортивные достижения. Дамира мы заметили, когда он тренировался. Раньше он занимался профессионально каратэ, баскетболом. Сотрудники у нас должны быть все подтянуты, спортивно слажены, физически должны быть подготовлены, чтоб могли стрелять и бегать. Он занимается обучением личного состава», - отметил начальник управления специальной мобилизационной подготовки ДП Карагандинской области Ринат Суттибаев.

photo

Свои навыки Дамир Сыздыков не перестает совершенствовать. С понедельника по субботу он ходит в спортивный зал. А в конце каждого года весь личный состав сдает комплексный зачет на профпригодность: бег, стрельба, силовые и боевые приемы, где Дамир показывает хорошие результаты.


Карагандинская область   Борьба с преступностью   МВД РК   Караганда  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне
Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне
Перфоманс шоу военных оркестров мира прошло на площадях Астаны
Перфоманс шоу военных оркестров мира прошло на площадях Астаны
Перекрытие главных улиц Алматы и новые технологии: как сейчас строят дороги
Перекрытие главных улиц Алматы и новые технологии: как сейчас строят дороги
Женщина и двое детей едва не задохнулись в заглохшем лифте в Шымкенте
Женщина и двое детей едва не задохнулись в заглохшем лифте в Шымкенте
Из-за дефицита битума срываются сроки ремонта дорог в СКО
Из-за дефицита битума срываются сроки ремонта дорог в СКО