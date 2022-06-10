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Самый высокий показатель заболевания коронавирусом зафиксирован в Индии
10 Июня 2022 15:24

Самый высокий показатель заболевания коронавирусом зафиксирован в Индии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 7240 случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Индии за последние сутки. Это является самым высоким показателем в стране с марта, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на издание Hindustan Times.

Число ежедневных случаев заражения коронавирусом в Индии впервые с 1 марта превысило отметку в 7000 человек.

Зарегистрированные в четверг 7240 случаев заболевания превышает на 38% показатель среды – 5233 случаев. В июне в Дели зафиксировано более 39 400 новых случаев заболевания. Из них только на этой неделе зарегистрировано более 20 000 заражений.

По данным Министерства здравоохранения, за последние 24 часа зарегистрировано 8 случаев с летальным исходом. Общее число погибших составило 524 723 человека.

Уровень выздоровления остается стабильным на уровне 98,72%. За последние 24 часа выздоровели более 3500 человек.


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