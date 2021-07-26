Самый важный процесс только начинается - Александр Данилов о выборах сельских акимов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Почему в сельской местности явка избирателей остается более высокой, чем в крупных городах, объяснил член Национального совета общественного доверия Александр Данилов, комментируя прошедшие выборы сельских акимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Выборы на самом деле прошли достаточно успешно, потому что главный результат - это высокая явка и то, что не везде предполагаемые кандидаты победили. Мы где-то увидели и протестное голосование, мы увидели, что люди голосуют за «против всех», за самовыдвиженцев, увидели, что люди голосуют за тех, кто лучше понимает их чаяние. Соответственно, это первый шаг для того, чтобы создавать выборную мажоритарную политическую систему, где кандидаты выдвигают себя сами», - сказал журналистам Александр Данилов в рамках экспертного заседания в Нур-Султане.

Он считает, что партиям нужно быть более активными.

«Партии уже не могут уходить в межэлекторальную «спячку», они должны бороться каждый год, бороться каждый квартал, смотреть на кандидатов, и таким образом создавать себе более сильный фундамент в том или ином регионе. Выборы будут проводиться постоянно, выборы будут проводиться и более высокого уровня. В 2024 году мы придем к выборам акимов районов. Сегодня кто избирается, по сути, может завтра претендовать на позиции акимов районов. У них будет, возможно, какой-то результат, они смогут показать потенциал и построить политическую карьеру. Выборные акимы - все равно не тот аким, которого назначили. Это человек, который будет смотреть на своих избирателей, и реализовывать их чаяние, объяснять, как правильно тратить бюджет. Таким образом, мы создаем качественную политическую систему», - выразил мнение Александр Данилов.

Также член НСОД проинформировал, что нарушений во время выборов было не так много. Он также объяснил, почему в сельской местности явка избирателей была высокой.

«Нужно понимать, что сельская местность всегда приносит более высокую явку, чем в городах. Во-вторых, люди выбирали осязаемую власть. Власть в сельских округах - это та власть, где идет аким и вы можете с ним переговорить и задать вопросы. Потому что чем крупнее населенный пункт, тем меньше вы имеете шансов встретиться с акимом и задать ему прямые вопросы. Люди голосовали за их конкретные проблемы, люди выбирали будущее своего села, сельского округа. В селе вовлеченность в процесс гораздо выше. Это естественный результат», - отметил А. Данилов.

Также, по словам спикера, избранные акимы в первую очередь должны накапливать не только политическую репутацию, но начать реализовывать свои программы.

«Потому что люди голосовали не только за конкретные персоны, а за политические программы, программы действия. Мы заметили, что программы направлены на решение конкретных проблем населенных пунктов. Самый важный процесс только начинается. Те, кого выбрали, должны показывать свою правоту и правоту свих избирателей», - заключил А. Данилов.

Напомним, 25 июля в Казахстане состоялись выборы сельских акимов. 25 июля в 20:00 по времени Нур-Султана работа избирательных участков завершилась в большинстве регионов страны.

За выборами сельских акимов в регионе следило более 400 наблюдателей. С данными о явках избирателей на выборах сельских акимов можно ознакомиться здесь.