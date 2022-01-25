Самый теплый декабрь за последние 30 лет зафиксировали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Декабрь 2021 года был теплым практическии на всей территории республики, в юго-западной половине наблюдались даже по весеннему комфортные температуры. Причиной такой погоды стали частые выносы теплых воздушных масс из районов Ирана и Средней Азии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

В приземном слое, с многократным прохождением атмосферных фронтальных разделов, связанных с южным и северо-западным циклонами, наблюдался неустойчивый характер погоды. На большей части республики, преимущественно во второй половине месяца, прошел снег с метелью, временами выпадали сильные осадки.

Так например, 22 декабря на метеостанции Кушмурун (Костанайская область) выпало 23 мм (при норме за месяц 19 мм), в конце месяца на западе страны - до 22 мм.

В южной половине страны осадки прошли в виде дождя и мокрого снега, сильные осадки наблюдались в конце первой декады в горных и предгорных районах юго-востока, востока до 18 мм, в середине месяца в Туркестанской области выпало 25 мм, а также наблюдались туманы и гололедные явления.

Так, в начале месяца дневные температуры воздуха повышались в западных регионах до + 6°С , в юго-западных и южных регионах до +12+25,7°С.

2 декабря было зафиксировано +25,7°С на метеостанции Шымкент (Туркестанская область), что стало рекордным показателем, последний раз максимальная температура воздуха наблюдалась 24 декабря (+25,4°С) в 1987 году, также рекордные показатели были и в Мангистауской области на метеостанции Аккудук 1 декабря температура воздуха повысилась до +22,6°С , крайний раз абсолютный максимум наблюдался 16 декабря (+22,0°С) в 1981 году. В северных и восточных регионах днем температура воздуха повышалась до +2+5°С , на юго-востоке страны до +13°С . Однако в конце первой декады и в третьей декаде месяца, преимущественно в северной половине республики, с вторжением холодного антициклона, температуры воздуха в ночные и дневные часы значительно понизились: ночью до -22-32°С , днем до -17-25°С.

Таким образом температура воздуха практическии на всей территории Казахстана была выше нормы на 1-6°, лишь на крайнем востоке и юго-востоке страны - около климатической нормы.

Количество осадков составило около и меньше нормы на большей части республики, больше нормы в 1,3-2,9 раз - на большей части Западно-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, на севере и юге Костанайской, на севере Алматинской, на юге, центре и востоке Карагандинской и в отдельных районах Атырауской, Кызылординской областей.