Самый распространенный способ интернет-мошенничества назвали в МВД РК

14 Ноября 2022, 14:46

14 Ноября 2022, 14:46

Самый распространенный способ интернет-мошенничества назвали в МВД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала года в Казахстане зарегистрировано 17,5 тыс. преступлений, связанных с интернет-мошенничеством. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К сожалению, участились случаи совершения киберпреступлений, в том числе мошенничеств в отношении интернет-пользователей. С начала года зарегистрировано 17,5 тыс. преступлений, что ниже прошлогоднего показателя, составлявшего 17 900 преступлений (1,7%). В результате действий мошенников гражданам с начала года причинен ущерб на сумму 15 млрд тенге», - сообщил заместитель начальника Центра по борьбе с киберпреступностью департамента криминальной полиции МВД РК Рустем Дюсетаев на брифинге ведомства.

Как отметил спикер, по-прежнему, самым распространенным способом остается онлайн-торговля. За полгода таким способом совершено почти 6 тыс. мошенничеств.

«Зарегистрировано 2,8 тыс. фактов оформления фиктивных онлайн-займов в банках и микрокредитных организациях. В 1 400 случаях они совершены под предлогом выгодного вложения денег в различные проекты (инвестиции, ставки, игры). Путем направления фишинговых ссылок совершено 1 200 мошеннических хищений со счетов граждан, в т.ч. посредством создания или подключения к личному кабинету», - проинформировал Р. Дюсетаев.

Он также объяснил, что особую тревогу вызывают мошенничества через подменные звонки от имени сотрудников банков, правоохранительных органов. Указанным способом с начала года совершено более 3 тыс. мошенничеств.

«В таких случаях мошенники активно используют специальные сервисы по подмене абонентского номера. То есть, с помощью установленной программы подлинный абонентский номер меняется на другой. Используя методы социальной инженерии, мошенники сообщают о подозрительных операциях на счете либо попытке оформления кредита и сообщают о проводимой спецоперации по задержанию недобросовестных работников банка», - сказал заместитель начальника Центра.

По его словам, для обеспечения сохранности денег, граждан убеждают перевести деньги со счета либо депозита на так называемый безопасный «страховой» счет, который в последующем используется для дальнейших переводов либо обналичивания похищенных денег.

«Зарегистрированы случаи, когда граждан убеждали заложить либо продать имеющееся имущество (квартира, автотранспорт), а вырученные деньги положить на так называемые «безопасные» счета. Они в дальнейшем использовались для обналичивания денег либо переводов с использованием других платежных систем», - пояснил спикер.