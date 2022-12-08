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Самый популярный запрос в 2022 году назвал Google

8 Декабря 2022, 01:55
Самый популярный запрос в 2022 году назвал Google

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Крупнейшая в мире поисковая система интернета, принадлежащая корпорации Google, назвала самый популярный запрос в 2022 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на trends.google.ru.

Чаще всего пользователи искали слово Wordle - это название игры-головоломки, где необходимо угадать одно англоязычное слово из пяти букв за шесть попыток. На втором месте в Google по количеству запросов - India vs England («Индия против Англии», речь идет о противостоянии в крикете). На третьем месте - запрос Ukraine (Украина), на четвертом - Queen Elizabeth passing— кончина королевы Великобритании Елизаветы.

Самым популярным человеком по количеству запросов в Google в 2022 году стал американский актер Джонни Депп, на втором месте - актер Уилл Смит и на третьем - актриса Эмбер Херд, экс-супруга Джонни Деппа.


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