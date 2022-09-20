20 Сентября 2022, 21:35

Самый лучший вид из космоса – это наша Земля - пресс-конференция экипажей МКС-68

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – На космодроме Байконур только что завершилась предстартовая пресс-конференция экипажей 68-ой экспедиции на Международную космическую станцию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Встреча с космонавтами и астронавтами проходила в режиме-онлайн и была организована Роскосмосом совместно с ТАСС и Центром подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю.А. Гагарина.

Пресс-секретарь ЦПК Дмитрий Жуков сообщил, что государственная комиссия, заседание которой состоялось перед началом пресс-конференции, утвердила составы экипажей.

В состав основного экипажа МКС-68 вошли – командир транспортного пилотируемого корабля (ТПК) «Союз МС-22», командир МКС-68 Сергей Прокопьев (Роскосмос), бортинженер ТПК «Союз МС-22», бортинженер МКС-68 Дмитрий Петелин, бортинженер-2 ТПК «Союз МС-22», бортинженер МКС-68 Фрэнк Рубио (НАСА). Дублерами утверждены российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и американский астронавт Лорел О’Хара.

Экипажи МКС-68 ответили на вопросы журналистов и пользователей социальных сетей, поступивших заранее в пресс-центры организаторов онлайн-встречи.

Как было отмечено на пресс-конференции, полет международного экипажа на ТПК «Союз МС-22» станет первым из трех запланированных перекрестных полетов на российском корабле в рамках соглашения между госкорпорацией «Роскосмос» и НАСА. Планируемая продолжительность работы экипажа МКС-68 – 188 суток. Российские космонавты во время этой длительной экспедиции выполнят пять выходов в открытый космос.

Космонавты и астронавты рассказали о своих талисманах в космосе, которые оказались одинаковыми и у россиян, и у американцев: это фото родных и близких, рисунки детей, детские сувениры.

На вопрос о предстартовых традициях командир корабля Сергей Прокопьев рассказал о всегда волнительном моменте посещения домиков Гагарина и Королева на Байконуре.

«Сегодня уже в который раз смотрели фильм «Белое солнце пустыни», осталось только выучить имена жен Адбуллы», - пошутил он.

Американцу Фрэнку Рубио нравится традиция росписи экипажей на двери в гостинице «Космонавт» перед отъездом на пуск.

«Это случится завтра и для нас большая честь идти по шагам великих предшественников», - сказал он.

Как стало известно, бортинженер экипажа МКС-68 Дмитрий Петелин назначен собкором ИТАР ТАСС в космосе, эстафету космического журналиста на МКС он примет от коллеги Олега Артемьева, который работает на станции и скоро вернется на Землю.

Среди самых интересных ответов был, казалось бы, самый простой о том, какими качествами должен обладать космонавт. Речь шла о безупречном здоровье, открытости, честности умении признавать свои ошибки, и как отметил самый молодой член экипажа, уроженец Казахстана Дмитрий Петелин, это «умение видеть себя со стороны, для того, чтобы стать лучше».

Космонавты и астронавты рассказали о своих программах в космосе, особенностях сна и отдыха на станции, занятиях спортом, о нашей голубой планете – самой лучшей картине из космоса, волнительном ожидании полета, в реальность которого они поверят только тогда, когда ракета поднимется в небо.

Как мы сообщали, старт ТПК «Союз -22» с международным экипажем на борту состоится завтра, 21 сентября 2022 года, в 19 часов 54 минуты по времени Астаны с 31-ой площадки космодрома Байконур.