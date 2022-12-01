Самый крупный в мире радиотелескоп для наблюдений за Солнцем построили в Китае

1 Декабря 2022, 21:37

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Китайская Народная Республика завершила строительство солнечного радиотелескопа (The Daocheng Solar Radio Telescope) (DSRT), который стал самым крупным в мире, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Space.com.

DSRT располагается на плато в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Наземная система состоит из 313 антенн, диаметром 6 метров каждая, которые образуют круг диаметром один километр. Калибровочная антенна размещается на вершине башни в центре круга. Наблюдения будут вестись на частотах от 150 до 450 мегагерц.

Телескоп предназначен для наблюдений за корональными выбросами массы и вспышками на Солнце, что позволит лучше прогнозировать перемены космической погоды и снизить вероятность выхода из строя околоземных аппаратов.

Как сообщается на сайте издания, DSRT сосредоточен на наблюдении солнечных вспышек и выбросов корональной массы (CME), которые могут создавать помехи электронике или перегружать ее и сеять хаос на Земле и над ней. CME вызываются изменениями магнитного поля звезды, которые происходят в солнечных пятнах, и когда они направлены на Землю, могут угрожать электросетям, телекоммуникациям, орбитальным спутникам и даже подвергать риску безопасность астронавтов на борту Международной космической станции и недавно достроенной китайской космической станции Тяньгун.

Строительство DSRT стартовало в начале 2021 года, а монтаж антенн был завершен в середине ноября 2022 года. Ожидается, что пробные научные наблюдения начнутся летом 2023 года, а получаемые данные будут общедоступными.

Фото: VCG/VCG via Getty Images