Самый крупный бриллиант Австралии в 25 карат продан на аукционе за 1,2 млн долларов

СИДНЕЙ. КАЗИНФОРМ - Самый крупный бриллиант квадратной формы весом в 25,02 карата вчера был продан за рекордную сумму и передан заочному участнику аукциона Leonard Joel Important Jewels в Сиднее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на IDEX Online.

Кольцо из платины с самым крупным бриллиантом, когда-либо выставленным на аукционе в стране, было продано за 1,2 млн австралийских долларов. Но из-за премии покупателя и налога на товары и услуги общая сумма составила 1,125 млн австралийских долларов,

Предыдущий рекорд Австралии был зарегистрирован в августе прошлого года. Тогда кольцо с бриллиантом в 17,34 карата было продано на аукционе Leonard Joel Important Jewels за 575 тысяч австралийских долларов (включая премию покупателя и налога на товары и услуги).

Вчерашний аукцион с 234 лотами был назван самым прибыльным ювелирным аукционом в Австралии. Он принес в общей сложности 4,275 млн австралийских долларов с учетом затрат покупателей. Было продано 63 процента лотов.