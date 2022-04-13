Самый дорогой в мире укол сделали двухлетней девочке в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Айсезим Жанбырбай из посёлка Аксу-Аюлы Шетского района Карагандинской области стала четвёртым ребёнком в Казахстане, который получил инъекцию препаратом генной терапии Zolgensma. На сегодня он является самым дорогим лекарственным средством в мире и продаётся за миллиард тенге. Девочка страдает спинальной мышечной атрофией, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Айсезим – третий ребёнок в семье. Когда она родилась, родители даже представить не могли, с какими трудностями им предстоит столкнуться. Страшный диагноз малышке поставили в сентябре прошлого года. Но забили тревогу родители уже спустя несколько месяцев после её рождения.

«Айсезим родилась в июне 2020 года. Во время беременности я проходила все скрининги. Всё было в норме. Роды были в срок, без осложнений. Только спустя несколько месяцев мы стали замечать, что дочь не держит голову. С тех пор и стали возить её по врачам, обследоваться. Когда узнали о нашем диагнозе, сразу открыли сбор. Обратились в фонд «Омірге сен», который помог нам подать заявку в «Қазақстан халқына», – рассказала мама малышки Жанна Алдабергенова.

Социальный фонд «Қазақстан халқына», одобрив заявку, выделил миллиард тенге на закупку Zolgensma швейцарской компании Novartis.

Айсезим 7 апреля сделали долгожданную инъекцию. Препарат вводится однократно. Он останавливает прогрессирование заболевания. В результате прекращается отмирание нейронов спинного мозга.

«Этот препарат дал нам надежду. Но пока проявляются побочные эффекты, о которых нас предупреждали. Это рвота, температура. Надеемся, что в дальнейшем Айсезим станет лучше. Один препарат, конечно, не сотворит чуда. Дальше всё зависит от нас. Дочери нужны тщательный уход, забота, длительная реабилитация. Мы будем под наблюдением шесть месяцев. Дальше будет видно. Я желаю терпения и сил родителям всех деток, которые болеют, и призываю их не опускать рук!», – сказала Жанна.

Родные Айсезим Жанбырбай выражают огромную благодарность Фонду «Қазақстан халқына» за помощь.