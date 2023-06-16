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Самый большой в мире камень в почках удален в Шри-Ланке

Автор:  
Татьяна Кудренок
16 Июня 2023, 00:31
Самый большой в мире камень в почках удален в Шри-Ланке Фото: Sri Lanka Army

КОЛОМБО. КАЗИНФОРМ - Самый большой в мире камень в почках размером с грейпфрут был удален у пациента на Шри-Ланке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на South China Morning Post.

Почечный камень длиной 13,372 сантиметра и весом 801 грамм побил два мировых рекорда, когда его удалили армейские врачи Шри-Ланки 1 июня.

Камень, извлеченный из отставного солдата Канистуса Кунга, более чем в 5 раз превышал вес почки среднего мужчины; это было признано Книгой рекордов Гиннесса

Согласно Книге рекордов Гиннеса, ранее рекорды составляли 13 сантиметров в длину, установленные в Индии в 2004 году, и 620 граммов в весе, установленные в Пакистане в 2008 году.

Книга рекордов Гиннесса подтвердила, что оба рекорда были побиты камнем в Шри-Ланке, изъятым в военном госпитале Коломбо.

Подобные камни состоят из твердых частиц материала, которые кристаллизуются в почках, мочеточниках или мочевом пузыре из-за генетических факторов и факторов окружающей среды.

От них страдает около 10% населения планеты. Некоторые исследования показывают, что данная проблема может стать еще более распространенной.

Образования большинства типов подобных камней можно предотвратить просто выпивая больше воды и употребляя меньше соли. Камни диаметром более 3 миллиметров часто требуют обширного лечения, такого как хирургическое вмешательство для их удаления.


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