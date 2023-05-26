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Самый большой флаг Казахстана развернули в Финляндии

Редактор:  
Зифа Хабирова
26 Мая 2023, 04:10
Самый большой флаг Казахстана развернули в Финляндии

ТАМПЕР. КАЗИНФОРМ - В финском Тампере делегация Казахстанской федерации хоккея вместе с болельщиками развернули самый большой флаг Казахстана в поддержку заявки страны на проведение чемпионата мира 2027 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Shaiba.kz.

25 мая на ежегодном конгрессе ИИХФ была презентована заявка Казахстана на проведение турнира. Голосование пройдет 26 мая.

Напомним, ранее флаг Казахстана площадью 800 квадратных метров разворачивали в поддержку национальной команды в Риге и Юрмале.

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