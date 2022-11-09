Самый большой флаг Казахстана раскрыли на матче «Барыс» - «Витязь» в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Перед началом хоккейного матча между столичным «Барысом» и российским «Витязем» был раскрыт самый большой флаг Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Площадь флага, сотканного из шелка, составила 800 м2, вес – около 60 кг. Поэтому, для развертывания флага были приглашены 30 волонтеров.

Стоит отметить, что зрелище действительно выглядело впечатляюще: во-первых, развернутый флаг занял большую часть ледовой площадки. Во-вторых, мероприятие сопровождалось пением детского хора, состоящего из девочек, одетых в белоснежные национальные костюмы.

Данное мероприятие проводится впервые в истории хоккейного клуба. Акция нацелена на поддержание патриотизма среди болельщиков и любителей хоккея. Можно с уверенностью говорить, что цель была достигнута – болельщики дружно поддержали песню и объявление акции.

Как рассказал один из организаторов акции «Ашық аспан» Тлек Каналин, на производство флага ушло около двух недель.

«Мы запланировали вынести на «Барыс арену» самый большой флаг Казахстана. Флаг создан по всем техническим стандартам РК, на его производство ушло примерно две недели. Материал – парашютный шелк», - сказал Т. Каналин в интервью журналистам.

Как выяснилось, он непосредственно участвовал в организации аналогичной акции, которая прошла в Алматы 24 октября – тогда на большой высоте парашютист летел с огромным флагом Казахстана.

«Эта идея зародилась у нас примерно год назад, тогда мы еще не знали, при каком именно случае мы воплотим ее в жизнь, - продолжает Т. Каналин. - И когда Касым-Жомарт Кемелевич Токаев объявил 25 октября Днем Республики, мы решили приурочить нашу идею к этому празднику. Мы сшили флаг, нашли парашютиста и аэродром. На подготовку у нас ушло два месяца. Все произошло именно так, как мы хотели, подарив кучу эмоций всем казахстанцам».

Напомним, профессиональный парашютист Олег Тощев во время прыжка с парашютом в воздухе развернул самый большой флаг Казахстана, размер которого составляет 800 квадратных метров. Он вошел в Книгу рекордов РК.