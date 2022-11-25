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Самый большой флаг Казахстана раскрыли на церемонии посвящения в студенты в Астане

25 Ноября 2022, 21:03
Самый большой флаг Казахстана раскрыли на церемонии посвящения в студенты в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Ежегодная церемония посвящения в студенты состоялась для студентов КазГЮУ в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе церемонии, которая проходит в столичном Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова, раскрыли самый большой флаг Казахстана.

После выноса флага собравшиеся массово исполнили гимн Казахстана. Площадь флага, сотканного из шелка, составила 800 квадратных метров, а вес – около 60 кг.

На церемонии 2 тыс. 200 первокурсников принесли клятву студента КазГЮУ.

В масштабном мероприятии принимают участие более пяти тысяч человек.

Во время мероприятия высшие школы Университета КазГЮУ имени М. С. Нарикбаева соревнуются в интеллектуальной, социальной и творческой борьбе за звание лучшей команды. В этом году в качестве жюри принимают участие известные среди молодежи личности Динара Сатжан, Серик Сапиев, Айтым Жакупов, Дидар Ислам, Илья Ильин, Есен Елеукен, Айкерим Есенали, Азат Абикен и другие.


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