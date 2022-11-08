Самый большой флаг Казахстана будет раскрыт на матче «Барыса»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 8 ноября на льду«Барыс-Арены» перед матчем КХЛ«Барыс» — «Витязь» раскроют самый большой флаг Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу астанинского клуба.

Инициативная группа «Ашық Аспан» откликнулась на предложение руководства «Барыса» по проведению совместной акции под девизом «Менің Елім! Менің туым!».

Напомним, самый большой флаг нашей страны, который официально зарегистрирован в Книге рекордов Казахстана, имеет размер 40 м*20 м. В рамках социальной акции «Ашық Аспан», которая состоялась 22 октября в небе над Алматы, флаг впервые раскрыт профессиональным парашютистом на высоте 3 тысячи метров. Акция получила широкий резонанс среди казахстанцев и позитивные комментарии по всей стране.

«Я уверен, что предстоящее мероприятие вызовет большой интерес среди наших болельщиков. Раньше мне не приходилось принимать участие в таких акциях. Насколько я знаю, это произойдёт вообще впервые в казахстанском хоккее. Надеюсь, это событие послужит своеобразной точкой отсчёта для новой доброй и патриотичной традиции», — поделился Алихан Асетов, нападающий «Барыса» и сборной Казахстана.

Фото: hcbarys.kz