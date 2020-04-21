Самый большой европейский вулкан проснулся в Италии

РИМ. КАЗИНФОРМ - Вулкан Этна, который является крупнейшим действующим вулканом в Европе, начал извергаться в воскресенье. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euro Weekly News.

Извержение сопровождалось выбросом раскаленной лавы, вулканического пепла и колебаниями земной поверхности средней силы. Вулканическая активность началась еще в пятницу. Извержение началось с мощного выброса пепла, который поднялся на высоту около пяти километров. По данным местных СМИ, сейсмическая активность региона резко возросла.

Толстые столбы дыма можно было увидеть на расстоянии 30 километров. Вулкан находится недалеко от сицилийского портового города Катания.

Стоит отметить, что извержение не подвергает опасности жизни местных жителей и их имущество. Более того, оно не влияло на работу международного аэропорта Катании, деятельность которого уже ограничена из-за пандемии коронавируса.

Напомним, Этна является самым высоким действующим вулканом в Европе. В июне 2013 года Этна была внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.