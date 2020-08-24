Самый аварийный день назвали в полиции ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане за истекший период 2020 года зарегистрировано 417 дорожно-транспортных происшествий, при которых пострадали более 650 граждан, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

В ведомстве сообщили, что наиболее аварийным днем является понедельник, а наименьшее количество ДТП происходит по воскресеньям. Вместе с этим максимальный пик количества ДТП зарегистрирован c 16:00 до 19:00 часов, совершено 124 ДТП, более 200 пострадавших.

Основными причинами нарушений правил дорожного движения со стороны водителей, способствовавших фактам дорожно-транспортных происшествий, являются: нарушение скоростного режима - 133 ДТП; нарушения правил проезда пешеходных переходов - 50 ДТП; выезд на полосу встречного движения - 12 ДТП;

По видам дорожно-транспортных происшествий отмечается наибольшее количество столкновений - 186 ДТП; опрокидываний 60 ДТП; наездов на пешеходов - 113 ДТП.

«Основную тревогу вызывает совершение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних пешеходов - зарегистрировано 28 таких фактов, из них в Усть-Каменогорске - 10 фактов наездов на несовершеннолетних пешеходов, а в городе Семее - один факт со смертельным исходом», - отмечает начальник департамента полиции ВКО Сагат Мадиев.

По его словам, основными причинами наездов на детей являются несоблюдение водителями требований правил дорожного движения, в частности нарушение правил проезда пешеходных переходов.

Для профилактики и снижения аварийности на территории области проведены профилактические мероприятия: личный состав патрульной полиции на маршрутах патрулирования выдал более 4 тыс. памяток по дорожной безопасности, провел с водителями профилактические беседы.

Отметим, только за прошлую неделю выявлено более 5 тысяч нарушений правил дорожного движения, в том числе задержано 27 водителей за вождение в нетрезвом состоянии, 8 - за управление транспортным средством без права управления, 589 – за нарушение скоростного режима, 552 - за пользование сотовым телефоном за рулем, 155 - за нарушения проезда пешеходных переходов, 18 - за выезд на встречную полосу.

Фото: пресс-служба департамента полиции ВКО