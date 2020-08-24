+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 19 °С
Алматы: 28 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Самый аварийный день назвали в полиции ВКО

24 Августа 2020 19:51
Поделиться:
Самый аварийный день назвали в полиции ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане за истекший период 2020 года зарегистрировано 417 дорожно-транспортных происшествий, при которых пострадали более 650 граждан, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

Новости по теме
Не сумевших спуститься с горы двух человек спасли в Бурабае
С начала года на дорогах Павлодарской области погибли 20 человек Туристы сорвались в ущелье Сайрам-су: погибла женщина Автомобиль медиа-центра МВД РК сбил насмерть пешехода

В ведомстве сообщили, что наиболее аварийным днем является понедельник, а наименьшее количество ДТП происходит по воскресеньям. Вместе с этим максимальный пик количества ДТП зарегистрирован c 16:00 до 19:00 часов, совершено 124 ДТП, более 200 пострадавших.

Основными причинами нарушений правил дорожного движения со стороны водителей, способствовавших фактам дорожно-транспортных происшествий, являются: нарушение скоростного режима - 133 ДТП; нарушения правил проезда пешеходных переходов - 50 ДТП; выезд на полосу встречного движения - 12 ДТП;

По видам дорожно-транспортных происшествий отмечается наибольшее количество столкновений - 186 ДТП; опрокидываний 60 ДТП; наездов на пешеходов - 113 ДТП.

«Основную тревогу вызывает совершение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних пешеходов - зарегистрировано 28 таких фактов, из них в Усть-Каменогорске - 10 фактов наездов на несовершеннолетних пешеходов, а в городе Семее - один факт со смертельным исходом», - отмечает начальник департамента полиции ВКО Сагат Мадиев.

По его словам, основными причинами наездов на детей являются несоблюдение водителями требований правил дорожного движения, в частности нарушение правил проезда пешеходных переходов.

Для профилактики и снижения аварийности на территории области проведены профилактические мероприятия: личный состав патрульной полиции на маршрутах патрулирования выдал более 4 тыс. памяток по дорожной безопасности, провел с водителями профилактические беседы.

Отметим, только за прошлую неделю выявлено более 5 тысяч нарушений правил дорожного движения, в том числе задержано 27 водителей за вождение в нетрезвом состоянии, 8 - за управление транспортным средством без права управления, 589 – за нарушение скоростного режима, 552 - за пользование сотовым телефоном за рулем, 155 - за нарушения проезда пешеходных переходов, 18 - за выезд на встречную полосу.

Фото: пресс-служба департамента полиции ВКО


Подписывайтесь на наш канал:

#Восточно-Казахстанская область   #ДТП   #Происшествия   #Безопасность   #МВД РК  
Поделиться:

Автор:

Орал Ерланулы

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив