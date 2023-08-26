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    22:00, 25 Август 2023 | GMT +6

    Самыми безопасными для жизни признаны села Актюбинской области

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 14 сёл в Актюбинской области признаны самыми безопасными для жизни. За два года в них не зафиксировано ни одного преступления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

    Жителей села Тассай что в Хромтауском районе, пожалуй, можно назвать самыми счастливыми. Они могут спокойно отпускать детей на улицу и не закрывать двери на замок даже ночью. Говорят, совершенно нечего бояться, пару лет, как не слышно о правонарушениях. А крупных происшествий не припомнят даже местные старожилы. Валерий Анучин, житель с. Тассай: «Преступлений не помню я такого у нас. Уже мне 75 лет и всё здесь. В Степном жил, теперь здесь, уже 35 лет. Никаких нет происшествий, нормально всё».

    Несмотря на полное отсутствие преступности, работы у местного участкового хватает. В его рабочие обязанности входит ежедневный объезд вверенной территории и профилактическая работа с населением За порядком в селе помогают следить четыре камеры видеонаблюдения. Их установили в минувшем году. За происходящем на улицах аким может наблюдать из своего кабинета, также изображение транслируется на его телефон и мобильный участкового. В основном камеры используют для поиска забытых вещей.

    Ербол Абдиров, аким Тассайского сельского округа: «Например, ребёнок забыл свой телефон, оставил на горке и забыл. Кто-то подошёл, забрал, потому рядом никого нет, бесхозный лежит. Потом в группу, в ватсап написали, по камере посмотрели и вернули сразу».

    Впрочем, секрет спокойной жизни далеко не в камерах видеонаблюдения. Главное – воспитание, взаимопомощь и добрые отношения с соседями, уверены жители одного из самых безопасных сёл области.


    Теги:
    Общество Актюбинская область
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