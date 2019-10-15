Самым юным мастером спорта в казахстанском настольном теннисе стал карагандинец

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - На чемпионате Казахстана по настольному теннису в Уральске отличился 12-летний карагандинец Алан Курмангалиев. По итогам встречи юного спортсмена назвали «главной сенсацией», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первенство проводилось среди юношей и девушек 1998 года рождения и моложе. Карагандинскую область представляли восемь мастеров ракетки. В командных зачетах карагандинские теннисистки заняли первое место, юноши – третье.

В личном первенстве золотую медаль завоевала мастер спорта, член национальной сборной Зауреш Акашева, бронзовую - Александра Смирнова. Эти девушки в парном разряде стали третьими.





В смешанном парном разряде победили Алан Курмангалиев и Зауреш Акашева. Самый юный участник сборной Карагандинской области выполнил норматив мастера спорта. Такое достижение произошло впервые в истории казахстанского настольного тенниса.





Месяц назад Международная федерация ITTF по итогам континентального и мирового турниров «Hopes Week» назвала Алана Курмангалиева лучшим юным теннисистом 2019 года.

Все победители и призеры республиканского чемпионата являются воспитанниками Областной детско-юношеской школы олимпийского резерва по настольному теннису.



