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    10:34, 04 Май 2022 | GMT +6

    Самым отстающим по водоснабжению регионом в 2021 году стала Жамбылская область

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Четыре области в РК имеют стопроцентный доступ к водоснабжению. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По итогам 2021 года доступ к услугам водоснабжения в стране составил 96%, в том числе, в городах 98,1% и в селах 93%», - сказал Каирбек Ускенбаев на заседании Правительства.

    По его словам, в отдельных регионах наблюдается отставание.

    «Наименьший уровень охвата питьевой водой в селах отмечается в Костанайской и Северо-Казахстанской областях. По городскому водоснабжению отстающим регионом является Жамбылская область. 100% доступ к услугам водоснабжения имеет городское население Северо-Казахстанской, Мангистауской, Атырауской и Кызылординской областей», - отметил министр.

    Лидерами по сельскому водоснабжению являются Алматинская, Атырауская, Кызылординская и Мангистауская области.


    Теги:
    Регионы Казахстана Правительство РК Общество Жамбылская область Вода Правительство
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