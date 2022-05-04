Самым отстающим по водоснабжению регионом в 2021 году стала Жамбылская область

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Четыре области в РК имеют стопроцентный доступ к водоснабжению. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам 2021 года доступ к услугам водоснабжения в стране составил 96%, в том числе, в городах 98,1% и в селах 93%», - сказал Каирбек Ускенбаев на заседании Правительства.

По его словам, в отдельных регионах наблюдается отставание.

«Наименьший уровень охвата питьевой водой в селах отмечается в Костанайской и Северо-Казахстанской областях. По городскому водоснабжению отстающим регионом является Жамбылская область. 100% доступ к услугам водоснабжения имеет городское население Северо-Казахстанской, Мангистауской, Атырауской и Кызылординской областей», - отметил министр.

Лидерами по сельскому водоснабжению являются Алматинская, Атырауская, Кызылординская и Мангистауская области.